Согласованы «окна» от РЖД для реконструкции путепроводного моста на Ленина в Барнауле

Первое «окно» планируется в ночь на 6 августа Фото: Антонина Лышова

Реконструкция путепроводного моста на проспекте Ленина в Барнауле идет по плану. На данный момент согласованы «окна» от железной дороги для проведения работ. Первое «окно» планируется в ночь с 5 на 6 августа. Подробности рассказали представители власти и подрядной организации сегодня, 2 августа, во время рабочего совещания.

Подрядная организация продолжает демонтаж восьмипролетного путепровода. Специалисты разбирают оставшиеся железобетонные стойки. Также параллельно ведутся работы по устройству тепловых сетей:

- Уже смонтировано пять необходимых опор на восьмипролетном путепроводе для теплосети тысячного диаметра. Также на участке проходит труба меньшего диаметра. Под нее необходимо шесть опор. Мы планируем завершить их монтаж в течение десяти дней. Затем на участке будет выполнять работы по устройству теплосети субподрядчик, - отмечает Денис Попрядухин, заместитель директора "Барнаульское ДСУ 4".

На трехпролетном путепроводе рабочие занимаются обустройством двух фундаментов: один – готов, а заливку второго закончат через несколько дней. Затем участок также будет передан подрядчику под монтаж стоек опор тепловой сети. Со слов заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, обустройство участков теплосети на путепроводе должны завершить к старту отопительного сезона.

Отметим, что на данный момент согласовано предоставление «окон» от РЖД, исходя из расчетов проектной документации. В это время поезда не будут ездить на участке, и рабочие смогут безопасно проводить демонтаж балочных конструкций путепровода. Каждое «окон» отдельно согласовывается с РЖД.

- Сейчас поданы заявки на предоставление первых десяти окон. Сегодня рассматривается вопрос в Западно-Сибирском управлении РЖД. Первое «окно» запланировано в ночь с 5 на 6 августа. Затем каждый день РЖД будем предоставлять такие «окна». В это время специалисты будут производить демонтаж оставшейся части восьмипролетного путепровода, - говорит Денис Попрядухин, заместитель директора "Барнаульское ДСУ 4".

Всего на полный демонтаж балок пролетных строений и старых железобетонных блоков путепровода понадобиться около 25 «окон» по 4-6 часов. Как отмечает замглавы города Антон Шеломенцев, фактическое количество окон может сократиться из-за оптимизации технологического процесса или проведения работ с опережением сроков. Сейчас реконструкция идет по плану:

- График реконструкции находится на особом контроле. На данный момент работа идет согласно графику, срывов на каких-либо важных этапах нет, - говорит заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Ранее мы писали, что в Барнауле не будут ликвидировать гаражный кооператив в районе путепровода на Новом рынке. Согласно техническим условиям, часть построек должны были демонтировать, но власти решили их не трогать. Напомним, реконструкцию моста планируют завершить в 2023 году. Путепровод будет выдерживать нагрузку более 100 тонн.

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