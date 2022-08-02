«Никто, кроме нас»: алтайский политик-трансгендер Юлия Алешина поздравила десантников

Главный девиз десантников – «Никто кроме нас» - не раз помогал Юлии при принятии важных решений Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В День Воздушно-десантных войск, 2 августа, известный алтайский политик-трансгендер Юлия Алешина поздравила десантников с праздником. Она отметила, что на плечах военных лежит важная миссия. Поздравительный пост появился в телеграм-канале политика.

- На Ваших плечах лежит важная миссия - решение задач обороны и безопасности страны, с которой Вы успешно справляетесь уже более 90 лет. Желаю, чтобы Ваши мечты сбывались, а цели были достигнуты, ведь сила государства зависит от личного счастья каждого… - пишет Юлия Алешина.

Также она отметила, что главный девиз десантников – «Никто кроме нас» - не раз помогал Юлии при принятии важных решений. К примеру, когда она решила пойти в политику, то она задумалась, кто, даже из числа знакомых, займется политикой.

- Никто, кроме нас! – добавила Юлия.

Напомним, до смены пола Юлию звали Романом. В этот период жизни ему не пришлось пройти военную службу. Прочитать интервью с первым российским политиком-трансгендером, которая возглавила алтайское региональное отделение партии «Гражданская инициатива», можно по ссылке.

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