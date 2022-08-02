Даниил Серохвостов на тренировке. Скриншот видео СБР

Союз биатлонистов России провел один день с победителем этапа Кубка мира, участником Олимпийских игр Даниилом Серохвостовым и узнал, как он готовится к следующему сезону.

7.00. Утро спортсмена начинается с ортопробы. Это стандартный нагрузочный тест, который позволяет оценить изменение периферического кровообращения при переходе из положения лежа в положение стоя. Насколько сильно будет выражена эта реакция, ровно настолько можно оценивать успел ли спортсмен восстановиться после тренировки или нет. Соответственно, это дает тренерам информацию как нагрузить атлета и стоит ли это сейчас делать.

- Сразу после я умываюсь и собираюсь на тренировку, - продолжает Серохвостов. – Навожу напитки и собираю рюкзак. А дальше идем кушать.

С собой на завтрак биатлонист берет арахисовую пасту, гранолу и любимый клубничный джем, чтобы сделать бутерброды.

Но просто так дойти до завтрака у Даниила не получается, потому что его друг по команде Карим Халили как всегда опаздывает. Серохвостов начинает переживать, так как после быстрого перекуса спортсменов ждут на фотосессию для Союза биатлонистов.

По словам Серохвостова, в тот день у него была достаточно легкая тренировка, а вот растяжка после нее – это уже гораздо сложнее и неприятнее.

- Сегодня отличная погода: +20 и небольшой дождик. Это лучше, чем +32. Поэтому сегодня все счастливые. Будем тренироваться с удовольствием, - продолжает спортсмен.

8.00. Биатлонист начинает отрабатывать стрельбу сначала из положения лежа, а затем стоя.

- Карима лучше поснимайте, у него идеальная изготовка, - отшучивается Даниил перед оператором.

После небольшой разминки биатлонисты делятся на команды для мини-эстафеты со стрельбой. Но в самый разгар тренировки начинается ливень, и спортсмены напропалую жалуются на холод.

- Очень холодно! – буквально кричат они.

Но это не повод, чтобы досрочно завершать тренировку. Пока все задания не выполнены, никого не отпускают. В итоге команда Серохвостова выиграла эту эстафету.

- Значит так: команда Серохвостова загадывает желание, а команда Карима выполняет его, - командует тренер.

- Я Кариму дома загадаю, - по привычке отшучивается Даниил.

- Ну не на камеру же! – подыгрывает Халили.

10.00. Два часа бега в лесу.

13.00. Обед.

После обеда биатлонистов ждала пробежка на лыжероллерах и упражнения на тренажере. И все это с периодическим ливнем.

Ближе к вечеру все тренировки завершаются. Далее встреча с тренером и массаж.

22.00. Отбой.

- День закончен. Можно ложиться спать, - говорит Серохвостов, уже лежа в кровати.

Так что свободного времени у спортсменов практически нет. Каждый день у них многочасовые тренировки и остается лишь несколько часов на восстановление.

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