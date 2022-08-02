По словам велосипедистов, в день велопробега стояла аномальная жара Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Велопробег в аномальную жару из Барнаула до Новосибирска обернулся потерей сознания одного из участников. Велосипедист упал в обморок на разгоряченном асфальте. Парня, а потом и его друга, который тоже был на грани теплового удара, подобрали на трассе новосибирцы. О подробностях ЧП «Комсомолке» рассказали сам пострадавший и его спасатели.

- Велосипедным спортом я занимаюсь недавно, до этого из серьезных была поездка до Павловска, - говорит Виталий. - На прошлой неделе мы с друзьями Андреем и Иваном решили поехать до Новосибирска.

По словам велосипедиста, в тот день стояла аномальная жара.

- Сначала было относительно нормально, но потом вокруг все стало накаляться. Вода уже мало спасала, стала горячей, – вспоминает Виталий. - Если в полях дул хоть какой-то ветерок, то среди леса асфальт был как раскалённая сковорода. После знака, что до Новосибирска осталось 140 километров, парень почувствовал головокружение:

- Я слез с велосипеда, попытался ловить попутку и отключился. Пришел в сознание от того, что меня мужчины толкают: «Парень, очнись». У меня стучало сердце и катился пот градом , стал проверять пульс – аритмия. Еле- еле пришел в себя

Потерявшего сознание велосипедиста спасли новосибирские стекольщики, возвращающиеся из Барнаула

- Обессилел бедняга - подняли, напоили водой, оклемался. Потом второго парня, его друга на дороге увидели тоже практически без сил. И этого бедолагу забрали вместе с велосипедом. Третий их товарищ ждал их возле Тальменки, у него еще оставались силы. Мы посоветовали им всем троим прекращать велопробег и садиться электричку, - рассказал «Комсомолке» Антон Елагин. Что те и сделали.

Но на этом приключения не закончились. В какой-то момент новосибирцы, высадившие барнаульцев, заметили, что один из них оставил в машине рюкзак.

- Контактов парней у нас не было. Вернувшись, мы дали объявление в соцсетях, что разыскиваем хозяина рюкзака и стали ждать, - рассказывают спасители.

Виталий после обморока хватился рюкзака не сразу. Приехав в Новосибирск, ребята первым делом пошли в аптеку.

- Моя мама врач и когда я перечислил ей симптомы, не на шутку испугалась, посоветовала срочно купить нужные лекарства. Полегчало мне только дня через два, все это время я находился в хостеле, - рассказывает парень. - В это время мама позвонила с известием о рюкзаке, увидев, что нашу историю уже вовсю обсуждают в интернете. Друзья мои съездили до ребят, которые помогли, и забрали рюкзак в целости и сохранности, - рассказывает Виталий.

Сегодня парень и его друзья уже провели «разбор полетов» после случившегося.

- Конечно, было совершено много ошибок. Во-первых, не все наши велосипеды подходили для долгих путешествий. Например, не предусмотрены крепежи для багажа и приходится все вещи складывать в рюкзак за спиной, а он сильно давит на спину и задерживает тепло. Я к тому же прогадал с одеждой. Не хватило места в рюкзаке на джинсовую рубашку, перед походом накинул ее на себя и завязал в узелок. В итоге сильно перегрелся. Надо было одеваться по погоде, с собой аптечку иметь, и в аномальную жару не крутить на педали, - подытожил велосипедист, наученный неприятным опытом .

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