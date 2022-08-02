Правоохранители возбудили уголовное дело Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

2 августа в частном доме в селе Озерки Тальменского района произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Двое из них – дети. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тела трех человек – женщины и двух девочек - 4 и 7 лет. Известно, что погибшая – бабушка детей. Кроме того, в результате ЧП пострадала мать девочек. Как рассказали «Комсомолке», женщина ночевала в летней кухне, поэтому выжила. Сейчас она находится в шоковом состоянии.

Следователи и следователи – криминалисты уже провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначили проведение судебно-медицинской, пожаро-технической, а также криминалистической экспертиз. Причина произошедшего пожара будет известна позднее.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование контролирует прокуратура.

- По поручению прокурора региона Антона Германа прокуратура Тальменского района проводит проверку в связи со смертью трех граждан, двое из которых дети, - добавили в прокуратуре Алтайского края.

Ранее мы писали о том, что 28 июля в Барнауле произошел крупный пожар в частном секторе. Площадь возгорания по предварительной информации составила около 150 квадратных метров. Для ликвидации пожара было привлечено 32 человека личного состава и семь единиц техники. К счастью, жильцы успели покинуть дом и не пострадали.

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