Поговаривают, что на дне озера "похоронено" войско Чингисхана Фото: Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ

Интернет-издание «Москва 24» составило ТОП-5 самых мистических туристических мест России. В список было включено Телецкое озеро.

В импровизированном ТОПе самых таинственных Телецкое озеро заняло почетное второе место.

– Телецкое – одно из самых живописных озер на Алтае, и многие туристы целенаправленно едут именно сюда. Однако местные считают его проклятым и не спешат составить компанию гостям. Более того, стараются лишний раз не проезжать мимо и даже не смотреть, чтобы не тревожить духов. Считается, что на дне Телецкого озера находится так называемый лес мертвецов. Вода в нем стабильно холодная круглый год, поэтому тела утонувших не пропадают, - пишет издание.

Согласно древним легендам, которые рассказывают алтайцы, на дне захоронено войско самого Чингисхана. Якобы под тяжестью доспехов они ушли под воду и погибли. Их тела по сей день находятся в глубинах озера. А наибольшая глубина, к слову, составляет 325 метров. Это довольно много и именно по этой причине тела утопленников сложно или даже практически невозможно найти.

Вот вам один из самый ярких примеров: 12 февраля 2017 года в акватории Телецкого озера потерпел крушение вертолет Robinson R-66. На его борту находился известный алтайский бизнесмен Анатолий Банных и еще несколько человек. По версии следователей и Росавиации, погибли все, но нашли тело только одной жертвы, поскольку от удара о воду ее выбросило из вертолета. В июле того года было принято решение, не возобновлять поиски.

На тот момент это оценивалось как очередная авиакатастрофа, но многие увидели в этом мистический знак, ведь ранее Банных уже пережил крушение вертолета

А озеро тем временем, продолжает жить своей жизнью и само решает какие подсказки подбрасывать. Так в сентябре 2020 года внезапно на поверхность всплыл фрагмент легкомоторного гидросамолета, который разбился в Телецком 14 августа 2006 года. И именно 14 лет спустя сделали такую находку! Совпадение? Решать каждому.

– Иногда по ночам можно услышать доносящийся со дна озера звон колоколов, а над водной гладью увидеть странное свечение. Впрочем, туристов это не останавливает, а даже, наоборот, привлекает, - добавляет источник.

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