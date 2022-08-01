Два катера столкнулись на Телецком озере на Алтае, есть пострадавший

Обе лодки получили повреждения. Фото: Алтайское ЛУ МВД на транспорте

В субботу, 30 июля, на Телецком озере в Республике Алтай столкнулись два маломерных суда. Как сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД, в результате происшествия пострадал пассажир одного из катеров.

О происшествии на воде стало известно 1 августа – в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о ЧП. В ходе проверки стало известно, что авария произошла на озере в районе села Артыбаш Турочакского района. Суднами управляли местные жители, один из них нарушил правила маневрирования и врезался в другой катер.

Фото: Алтайское ЛУ МВД на транспорте

- В результате происшествия пострадал пассажир другого судна. Сегодня мужчина обратился в медицинское учреждение и был госпитализирован, - подчеркнули в полиции.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ЧП и выясняет, были ли у мужчин разрешения на управление водным транспортом и перевозку пассажиров. Известно, что обе лодки получили серьезные повреждения.

Фото: Алтайское ЛУ МВД на транспорте

Судовладельцам напомнили, что во время плавания лучше сильно не разгоняться, так как погодные условия и состояние акватории могут не позволить уверенно управлять транспортом – нужно учитывать наличие порогов, отмелей, невидимых подводных препятствий и так далее.

- Выходить в плавание в условиях ограниченной видимости, при сильном ветре или в туман не рекомендуется. С наступлением темноты судоводитель обязан обеспечить визуальную сигнализацию <…> Категорически запрещено выходить в плавание и перевозить людей в нетрезвом состоянии, - напомнили в ЛУ МВД на транспорте.

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