Город парков или каменных джунглей? Эксперты обсудили озеленение Барнаула

Барнаул вошел в ТОП-20 «зеленых» городов России Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул вошел в ТОП-20 «зеленых» городов России. Однако, по мнению горожан, деревьев и кустарников с каждым годом становится все меньше, а краевая столица все больше напоминает каменные джунгли.

В этом году по заказу мэрии ученые Алтайского классического университета вместе с архитекторами разработали концепцию зеленого каркаса Барнаула. Данный проект не является обязательным к исполнению, однако, примечателен тем, что впервые с советских времен эксперты тщательно изучили и проанализировали вопрос озеленения города и дали рекомендации по поводу того, как улучшить ситуацию.

С презентацией концепции зеленого каркаса Барнаула во время дискуссионного клуба «Точка зрения» (проводится Сибирской медиагруппой – прим. авт) выступил архитектор Андрей Атаджанов. Обсуждение активно подхватили инициативные горожане, общественники, бизнесмены и представители власти.

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы Фото: Олег УКЛАДОВ

Доступность зеленых зон

В новой концепции отражены все главные проблемы озеленения: от экологической обстановки до особенностей благоустройства территорий Барнаула, согласно нормативам. Зеленый каркас соединяет все скверы, парки, аллеи. По итогу Барнаул должен стать городом-парком, напоминающий живописный пейзаж. Звучит красиво, но, согласитесь, не очень реалистично в условиях суровой действительности.

- Согласно нормативам, каждый житель Барнаула на расстоянии 400 метров от своего дома должен иметь доступ к зеленой зоне, до которой можно было бы добраться максимум за 15 минут, - говорит разработчик проекта, архитектор Андрей Атаджанов.

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы Фото: Олег УКЛАДОВ

Дефицит зелени

Однако в городе, несмотря на его «зеленый» статус, нет ни одного так называемого общегородского парка. Те, что существуют - не соответствуют нормативам (по площади территории, требованиям к улично-дорожной сети, озеленению и т.д.), чтобы претендовать на данный статус.

- Процент озеленения общегородских парков должен составлять не менее 78%. То есть на один гектар в нашей зоне должно приходиться 300 деревьев, около 2400 кустарников. Парк «Юбилейный», возможно, по озеленению соответствует требованиям, но по нормативам благоустройства нет. Остальные парки под параметры озеленения точно не попадают, поэтому их нельзя назвать общегородскими. Согласно презентации зеленого каркаса, мы видим, что парк «Эдельвейс» на 46% озеленен, парк «Ленина» – на 50%, «Центральный» - 48% , - говорит Владислав Вакаев, руководитель парка «Изумрудный».

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы Фото: Олег УКЛАДОВ

На сегодняшний день постепенно «восстают» из пепла «Изумрудный» и «Юбилейный», но для Барнаула этого явно недостаточно. В эти парки приезжают гулять и отдыхать жители практически всех районов города. Не удивительно, что там случаются столпотворения… Кстати, по мнению архитектора Александра Деринга, недостаточное количество благоустроенных зеленых зон – одна из причин миграции населения:

- Озеленение – важный аспект урбанистики, который влияет на миграцию. У нас в регионе отток населения, к сожалению, большой. Конечно, главная причина - экономические факторы, но и зеленые насаждения, парки, возможность комфортно проводить время, также играют важную роль, - говорит архитектор.

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы Фото: Олег УКЛАДОВ

По мнению Владислава Вакаева, если в течение пяти лет создать и целенаправленно начать реализовывать конкретный план озеленения Барнаула, то можно облагородить около 100 гектаров земли, а это, на минуточку, территория пяти парков «Изумрудных». При этом по России в среднем на озеленение одного гектара уходит около 20 млн рублей. По мнению спикера, в первую очередь стоит сделать акцент на восстановление уже существующих зеленных зон, например, Парка Целинников.

А кто будет ухаживать?

Помимо восстановления парков в городе идет работа и по созданию небольших скверов и аллей, причем к этому процессу активно подключаются застройщики. Однако ожидаемый результат не всегда совпадает с действительностью. Например, в микрорайоне «Мичурин парк» была создана зеленая зона с газоном, кустарниками и деревьями. Однако сохранить всю эту красоту не удалось:

- Управляющая компания сняла с себя обязательства по уходу за зеленым участком. Соответственно два месяца растения не поливали, поэтому все засохло. Мы вложили в зеленую зону около 30 миллионов рублей, а могли бы не тратиться и, например, продавать квадратный метр дешевле покупателям, - рассказывает представитель компании «Адалин-строй» Рихард Фаллер.

Такая же ситуация, по мнению участников дискуссионного клуба, складывается и с другими общественными зелеными территориями, в том числе благоустроенными по нацпроектам. Причина - отсутствие ответственных за порядок лиц.

Проблема межевания

Еще одна ключевая проблема, которую отметили участники клуба – непроработанный, в том числе с точки зрения озеленения, генеральный план города.

- Сейчас ведется активная работа по изменению генплана, но каких-либо реальных предложений зеленого каркаса нет. На данный момент есть проблема межевания. У нас большая часть маленьких скверов не определены как скверы, они относятся к многоквартирным домам или улично-дорожной сети. Это приводит иногда к конфликтам, например, можно вспомнить недавнюю ситуацию с «Байк-баром», - говорит Евгений Носенко, депутат БГД.

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы Фото: Олег УКЛАДОВ

По мнению политика, новая разработанная концепция также выглядит утопически, потому что непрерывность зеленого каркаса нарушают частные земли и застройки, поэтому проект должен базироваться на текущей действительности.

Также негативно на процесс озеленения, по мнению участников клуба, влияет и тот факт, что землей управляет не город, а правительство края.

- Например, большинство парков находятся в статусе неразграниченной территории. Соответственно ими владеет правительство региона. Если территория попадает в частные руки, то владельцу нужно платить арендную плату, а в благоустройстве также нельзя использовать бюджетные средства. То есть все расходы ложатся не плечи владельца, - говорит Вакаев.

Сейчас по такой схеме существует парк «Лесная сказка». Со слов его владельца, директора барнаульского зоопарка Сергея Писарева, парк существует за счет проданных билетов. Однако руководство парка готово вкладываться в свой проект, так как земля находится в долгосрочной аренде.

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из основоположников движения по возрождению парка «Юбилейный» Любовь Бельдеева считает, что в регионе должны появиться дирекции парков, которые будут отвечать за состояние зеленых зон:

- В России уже во многих городах существуют дирекции парков. Это некоммерческие организации, которые могут получать деньги из бюджета на содержание и благоустройства территорий, - говорит Любовь.

Колоссальная нехватка финансов

По мнению гендиректора компании "Горзеленхоз" Александра Кузнецова, занимающегося озеленением города с 2008 года, существует колоссальная нехватка финансов и, как следствие, острый дефицит кадров в сфере зеленого благоустройства.

- Никто не хочет работать по цене меньше экономически обоснованной. Например, себестоимость скоса одного квадрата травы в Барнауле стоит один рубль. При этом согласно контрактам, мы получаем по 44 копейки за квадрат. Но я понимаю, что если я за это не возьмусь, то за это не возьмется никто. Была уже такая ситуация в Индустриальном районе. Компания из Хабаровска длительное время заключала договор на скос, а потом отказалась. Я зашел на участок 10 июня, когда все уже заросло травой, - говорит спикер.

Как считает Александр Кузнецов, необходимо увеличивать прайс на услуги, чтобы в отрасль озеленения приходили профессионалы, иначе качество будет страдать.

Заседание дискуссионного клуба на площадке Сибирской медиагруппы Фото: Олег УКЛАДОВ

«Крупномеры не по нашим штанам»

Еще одна немаловажная проблема озеленения – выбор саженцев. Барнаульцы часто сетуют на то, что в городе вырубают большие деревья, а на месте высаживают «прутики», которые очень часто погибают.

- У нас был подобный опыт высаживания саженцев в Центральном парке. К сожалению, все они погибли, - говорит Ольга Шульга, специалист по охране окружающей среды и экологии Газпрома.

Тогда возникает вопрос: не проще ли высаживать сразу крупномеры? Однако, по мнению директора «Парк дизайн групп» Инны Целовальниковой, большие деревья чаще всего также обречены на гибель, так как не соблюдаются правила по их высадке и уходу:

- Крупномеры – не по нашим штанам. Такие деревья у нас можно садить только в парадных зонах, чтобы тщательно контролировать их полив, - говорит спикер.

Кстати, одним из оптимальных решений, по мнению собравшихся на дискуссионном клубе экспертов, является посадка кустарников. Уход за ними намного проще. Выбрать же саженцы можно исходя из финансовых возможностей. В целом в Барнауле, со слов научного сотрудника НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко Людмилы Клементьевой, можно посадить около 300 видов деревьев хвойных, лиственных и декоративных.

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