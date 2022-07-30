Ливень в Барнауле 30 июля 2022. Фото: Илья Ходжиматов

30 июля 2022 на Барнаул обрушился мощный ливень, в результате которого улицы покрылись водой. Последствия стихии до сих пор устраняют дорожные и коммунальные службы.

После дождя краевая столица превратилась в алтайский филиал Венеции. Вода разлилась по дорогам и тротуарам. На некоторых улицах машины буквально затопило. Люди переходили дороги вброд.

Ливень в Барнауле 30 июля 2022. Фото: Илья Ходжиматов

В некоторых местах образовалось сильное течение, которое сносило с ног. Трагедия едва не произошла на пересечение улиц Попова и Сергея Семенова. Там водой понесло по течению ребенка, который переходил дорогу. Прохожие успели спасти ребенка.

Ливень в Барнауле 30 июля 2022. Фото: Илья Ходжиматов

Из-за разлившейся воды в городе перекрывали несколько участков дорог. Движение было остановлено на пересечении улиц А. Петрова и Северо-Западная, на ул. Юрина в районе остановки «Кардиоцентр», на пересечении улиц А. Петрова и Островского, на Попова в районе остановки «Озерная», на пересечении ул. Попова и Павловского тракта, а также на пересечении улиц А. Петрова и Малахова. По информации мэрии, на данный момент движение везде восстановлено.

Ливень в Барнауле 30 июля 2022. Фото: Илья Ходжиматов

- Дежурные бригады МБУ «Автодорстрой» с началом ливня выехали для мониторинга проблемных участков и устранения засоров ливневых канализаций. При необходимости рабочие убирали решетки, чтобы ускорить спуск воды. Все проблемные участки находятся на постоянном контроле дорожников, - рассказали в городской администрации.

Напомним, ранее в Алтайском крае на 30 и 31 июля было объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируют ливни, град, шквалистый ветер, скорость которого может достигать 15-20 м/с.