Прямое авиасообщение открыли из Барнаула в Пермь

Рейсы уже начали выполнять Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский аэропорт продолжает расширять географию полетов. Со вчерашнего дня, 31 июля, из краевой столицы можно напрямую добраться до Перми.

Пермь — это город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой. Практически ровесник Барнаула – год основания 1723. Правда, к своим неполным 300 годам столица региона уже стала городом-миллионником.

При этом местные жители скоромно говорят, что Пермь небольшая и на первый взгляд невзрачная.

- Могу точно выделить, что в Перми сделали новую набережную, а центре города – эспланаду, - рассказывает жительница города Елена.

А помните знаменитые фотографии с набережной и надписью «Счастье не за горами»? Да, это тоже про Пермь. Арт-объект находится у великой и могучей Камы. Кроме того, гости краевой столицы любят запечатлеть себя у скульптуры «Пермяк соленые уши». Это довольно странный и одновременно самый посещаемый монумент.

Кроме того, в городе довольно много всевозможных церквей, соборов и мечетей, которые могут заинтересовать приезжих.

Вылеты из Барнаула в Пермь осуществляются два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Для пассажиров подготовлен комфортабельный Embraer 190, вместимостью 110 кресел. Обслуживает направление авиакомпания «Nordwind».

Вылет из Перми в воскресенье в 00.30, прилет в Барнаул в 5.20. Обратно лайнер отправляется в 6.30 утра. Прилет в Пермь в 7.25.

В четверг борт отправляется из Перми в 00.35, в Барнауле он в 5.20. Вылет в обратном направлении в 6.20. Приземление в столице Пермского края в 7.10. Везде указано местное время.

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 1 500 рублей. Кстати, из Перми с удобными стыковками можно добраться до Нижнего Новгорода, Владикавказа или Калининграда.

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