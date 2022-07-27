Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские журналисты на один день стали спецназовцами. Представители СМИ надели экипировку отряда специального назначения «Легион» УФСИН России по Алтайскому краю, постреляли, прошли полосу препятствий и даже прокатились на настоящем бронетранспортере. О том, как это было читайте в нашем материале.

Время пострелять

Все, как полагается на службе. Построение, приветствие и тройное «ура». Так начались испытания, которые приготовили для нас спецназовцы. Погрузиться в атмосферу подразделения получилось очень быстро.

На настоящее стрельбище нас, конечно, не пустили, а вот пострелять в электронном тире предложили.

- Плавно на курок нажимай и не торопись,- то и дело можно было услышать от инструктора.

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Результаты представители СМИ показали весьма неплохие, были даже те, кто попадал в 10 из 10. Поэтому смело можно сказать, что журналисты в Алтайском крае ловкие и меткие не только на словцо. Кстати, это испытание оказалось самым простым.

Обмундирование

Перед стартом на полосе препятствий журналистам сделали на лице боевой раскрас. Да-да, именно такой, какой мы иногда видим в фильмах. Главное предназначение раскраса - сделать лицо незаметным для инфракрасных лучей.

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Далее надеваем экипировку. Спецназовцу на это дается от 30 секунд до минуты. У журналистов ушло несколько минут. К слову сказать, экипировка весит более 10 килограммов. Передвигаться в таком одеянии оказалось непросто, однако у нас даже получилось отработать несколько простых команд, которые выполняют бойцы при устранении массовых беспорядков на улице – передвигаться, соблюдая четкую линию, выстроенную щитами, а также «обороняться» от ударов.

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

«Идти туда, где страшно»

На «сладенькое» была полоса препятствий: журналистам необходимо было перелезть через двухметровую стену, пройти рукоход, качающееся бревно, подвесной мост и много других испытаний. Перед стартом бойцы спецназа «Легион» показали нам мастер-класс, пройдя всю полосу препятствий за считанные минуты.

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Сильная половина команды журналистов с полосой препятствий справилась на «ура», а вот из девушек не все рискнули испытать свою физическую подготовку в полевых условиях:

- Когда меня пригласили принять участие в этом мероприятии, предупредили, что будет очень не просто. Особенно на полосе препятствий. Думала, таким образом, интригуют, но, увидев, через что придется пройти, поняла, что предупреждения были всерьез. Признаюсь, не сумела преодолеть испытания, «слилась» в начале старта. Но, тем не менее, день был эмоциональным, запоминающимся. Впечатлило выступление парней-спецназовцев, которые еще раз доказали, что у нас есть настоящие мужчины, - говорит Анна Камалова, журналист «МК на Алтае».

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Однако среди прекрасной половины команды оказалась и та, что «коня на скаку остановит и в горящую избу войдет». Главный редактор «Комсомольской правды» – Барнаул» Ольга Ведерникова справилась со всеми испытаниями. Со слов Ольги, она любит преодолевать препятствия:

- У меня есть принцип - идти туда, где страшно, тренироваться с теми, кто сильнее, не сдаваться там, где сдаются другие, - говорит Ольга.

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Как рассказывает один из бойцов «Легиона» после прохождения Ольгой полосы препятствий, в своей практике он впервые видит, как «двухметровую стену» проходит женщина без специальной физической подготовки.

- Очень удивился, что девушка перелезла через стену. В моей практике такое впервые происходит! - говорит Игорь.

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Неожиданная инсценировка

Наши испытания закончились. Стоим в предвкушении награждения за наши старания. Как вдруг за спинами слышится выстрел из пистолета. И одного из членов команды хватает «жулик». К такому повороту событий никто не был готов… Многие не на шутку испугались.

- Требую выкуп… Не пытайтесь оказывать сопротивление, иначе она пострадает… - говорит «жулик» (сотрудник УФСИН инсценировал ситуацию с похищением), угрожая заложнице пистолетом.

Тут же слышен лай собак. Две овчарки по команде кинолога за считанные секунды освобождают жертву. Одно можно сказать точно, если бы не специальное защитное обмундирование, псевдожулику точно бы не поздоровилось.

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, кинологи со своими подопечными продемонстрировали еще одно показательное выступление. Тренированный пес нашел заранее спрятанную у журналиста «запрещенку».

После нам провели экскурсию по вооружению, с которым работают спецназовцы: от пистолетов до гранатометов. Но самое интересное оставили напоследок. Нас прокатили на настоящем бронетранспортере! Мой совет: если у вас будет возможность проехать на такой спецтехнике – хорошо держите голову, чтобы не ударится. Такие «карусели» будут по вкусу далеко не каждому. Потрясение получите однозначно! И в прямом и в переносном смысле!

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Награды для храбрых журналистов

Со слов организатора мероприятия, пресс-секретаря УФСИН России по региону Анны Кольченко, на первые военно-спортивные игры рискнули приехать те, кого не напугала полоса препятствий. Поэтому в этот раз решили обойтись без победителей и проигравших. Всех бесстрашных первооткрывателей, которые не побоялись выполнить самую малую часть из обязанностей спецназа, заместитель начальник ОСН «Легион» полковник внутренней службы Николай Дяденко наградил медалями.

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

Военно-спортивные игры для журналистов Фото: Олег УКЛАДОВ

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