На Алтае глава села палкой избила подчиненную и угрожала ей убийством

Глава села стала фигурантом уголовного дела по двум статьям Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений. Подозреваемая женщина якобы избила свою подчиненную и угрожала ей убийством, сообщили в пресс-службе республиканского управления следкома.

По данным следкома, ЧП произошло 26 июня этого года в селе Тондошка Турочакского района Республики Алтай. Известно, что 47-летняя сотрудница сельской администрации пьяная проходила мимо дома сына своей начальницы – главы села. Движимая обидой и гневом, она остановилась возле ограды и начала громко кричать, оскорбляя обидчика.

Правда, в это время во дворе дома была мать мужчины: она начала заступаться за сына и в ходе разговора пригрозила буйной женщине убийством. Пьяная чиновница восприняла угрозу всерьез, подняла палку и начала ей размахивать перед лицом своей начальницы, чтобы якобы защититься. Однако 49-летняя быстро обезвредила подчиненную, а затем и сама принялась её избивать той самой палкой, кроме того пру раз ударила кулаками по лицу. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, перелом костей носа и раны головы.

В итоге глава села стала фигурантом уголовного дела по двум статьям - «Угроза убийством» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

- Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательной базы, - отметили в следкоме.

К слову, из-за чего взрослая женщина обозлилась на сына своей начальницы, пока остается загадкой.

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