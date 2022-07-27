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Происшествия27 июля 2022 6:07

На Алтае глава села палкой избила подчиненную и угрожала ей убийством

Таким способом женщина заступилась за своего сына
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Глава села стала фигурантом уголовного дела по двум статьям

Глава села стала фигурантом уголовного дела по двум статьям

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений. Подозреваемая женщина якобы избила свою подчиненную и угрожала ей убийством, сообщили в пресс-службе республиканского управления следкома.

По данным следкома, ЧП произошло 26 июня этого года в селе Тондошка Турочакского района Республики Алтай. Известно, что 47-летняя сотрудница сельской администрации пьяная проходила мимо дома сына своей начальницы – главы села. Движимая обидой и гневом, она остановилась возле ограды и начала громко кричать, оскорбляя обидчика.

Правда, в это время во дворе дома была мать мужчины: она начала заступаться за сына и в ходе разговора пригрозила буйной женщине убийством. Пьяная чиновница восприняла угрозу всерьез, подняла палку и начала ей размахивать перед лицом своей начальницы, чтобы якобы защититься. Однако 49-летняя быстро обезвредила подчиненную, а затем и сама принялась её избивать той самой палкой, кроме того пру раз ударила кулаками по лицу. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, перелом костей носа и раны головы.

В итоге глава села стала фигурантом уголовного дела по двум статьям - «Угроза убийством» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

- Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательной базы, - отметили в следкоме.

К слову, из-за чего взрослая женщина обозлилась на сына своей начальницы, пока остается загадкой.

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