Алтай довел артистку Марию Бурляеву до слез

Мария Бурляева в Сростках Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях завершился фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», где одним из почетных гостей была артистка, певица и просто замечательная продолжательница великой династии Бурляевых-Бондарчуков Мария Бурляева.

За ту неделю, что она провела на Алтае, Мария успела побывать и на встречах, и на кинопоказах. В частности, посмотрела фильм «Мятный пряник», который, как она призналась, полностью перевернул ее мировоззрение.

Мария Бурляева в Сростках Фото: Олег УКЛАДОВ

– Я представитель великой киношной династии и жить с этим мне было тяжело, потому что мне их не хватало, как мамы и как бабушки, - призналась Мария со сцены на горе Пикет, едва сдерживая слезы. – Спасибо большое, Вася, что ты так любил свою маму. Инна Чурикова, спасибо тебе большое, за то, что ты так поработала над ролью. Я не понимала, что со мной творится после просмотра фильма «Мятный пряник». Я смотрела на героиню Инны Чуриковой и видела в ней свою бабушку. Спасибо тебе, Андрей Карасов, что ты ее снял, потому что она, копая роль, познакомила меня с моей бабушкой – Инной Владимировной Макаровой. Я хочу кое-что рассказать вам о ней. В поездках она покупала игрушки. Вот таких же чудиков, кстати, я их так же и называла. Мне они казались чудиками, немодными какими-то. Из каждой поездки она привозила по одной. У нее есть целая коллекция. Самой ее уже не стало. Я не понимала этого до сегодняшнего дня, пока мы с Андреем не купили по медведю. Случайно. Не договариваясь. Моя бабушка всем рассказывала день, когда я родилась: «Я так нервничала! Я так волновалась! И вот она, Машенька!»… И она каждый раз плакала. А я думала: «Боже мой! Бабушка! Что ж ты все время одно и то же говоришь?». И гладя этого мишеньку, я поняла, что она видит в вас, кого она видит в вас, что такое народная любовь. Это наша любовь друг к другу.

Мария Бурляева в Сростках Фото: Олег УКЛАДОВ

А после Мария исполнила песню собственного сочинения. Она написала ее вместе со своим братом Иваном. Но петь ее не любит:

- Она не в моей тональности, мне петь ее неудобно. Но мама каждый раз зачем-то просит меня ее спеть. И я пою. Я сначала думала, что, может, другую какую-нибудь исполню. Но нет. Я спою вам эту песню, потому что она нравится моей маме!

Мама Марии Бурляевой Наталья Бондарчук призналась, что тоже в этом году собиралась приехать на Алтай, но из-за перелома лодыжки поездку пришлось отменить. Но зато, находясь в Москве, она вместе с дочерью провела zoom-конференцию с сибиряками.

– Мария призналась мне, что наиболее остро почувствовала свои корни именно на Алтае. А как иначе, ее прабабушка - сибирская писательница Анна Герман. Она объездила на коне Горный Алтай и писала статьи в качестве журналиста. Она путешествовала с моей семилетней мамочкой - Инной Макаровой, посадив девочку на коня, рядом с собой… - рассказывает Наталья Бондарчук. – Сама Инна Владимировна родилась на станции Тайга. Всю юность прожила в Новосибирске. Я была на Алтае 19 раз… Мечтала вместе с Машей участвовать на Шукшинском фестивале… Но сломала лодыжку… Маша полетела одна, с нашими фильмами… и приобрела бесценный опыт и новых друзей.

Мария Бурляева в Сростках Фото: Олег УКЛАДОВ

В день рождения Василия Шукшина она поздравила всю его семью с этим знаменательным событием.

- Я люблю всю его семью, особенно Марию Шукшину… «Шукшинские дни на Алтае» – Всероссийский фестиваль памяти писателя, кинорежиссера, сценариста и актера Василия Шукшина – крупнейшее культурное событие. Я неоднократно участвовала в этом празднике. А в этом году нашу семью представила моя дочка Мария Бурляева, - написала она на своей личной странице в интернете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Художник Никас Сафронов: «На Алтае люди естественные, у них зубы золотые»

«Я художник и я так вижу!» - знаменитую фразу приписывают то Паоло Веронезе, то самому Пикассо, но как бы то ни было, художники действительно видят мир иначе. Порой они акцентируют внимание на вещах, которые обычный человек не заметит. Вот, к примеру, Никас Сафронов, в эти дни пребывающий на Алтае, поразился естественностью и непосредственностью местных жителей (подробнее)

Звезды кино пришли на Шукшинский кинофестиваль босыми

Ароматными пирогами и массовыми гуляниями встретили Сростки гостей Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Во время мероприятия подвели итоги кинофестиваля и отметили предстоящий день рождения знаменитого земляка (подробнее)