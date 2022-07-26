Начальника отдела управления юстиции Алтайского края подозревают в крупной взятке

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ по Алтайскому краю Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере в управлении юстиции. Как сообщили в пресс-службе следкома и прокуратуры региона, в коррупции подозревают начальника отдела материально-технического обеспечения управления.

По данным следствия, с 2021 по 2022 год мужчина, занимая пост начальника отдела, получал деньги от представителя одного из ООО, чтобы компанию выбирали подрядчиком на выполнение работ по ремонту водоснабжения и помещений административных зданий в разных районах региона. Также взятка предназначалась за то, чтобы к проведенным работам не было вопросов, а все документы для получения оплаты услуг были подписаны. За год подозреваемый получил 200 тысяч рублей.

По данным «Комсомолки», речь идет о Вячеславе Завидове. Сейчас на сайте ведомства оперативно убраны данные о подозреваемом в получении взятки.

Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.

- В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления мужчине обвинения. Расследование продолжается, - подчеркнули в ведомстве.

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