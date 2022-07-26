Художник Никас Сафронов: «На Алтае люди естественные, у них зубы золотые»

Никас Сафронов в Сростках Фото: Анна СЕМИНА

«Я художник и я так вижу!» - знаменитую фразу приписывают то Паоло Веронезе, то самому Пикассо, но как бы то ни было, художники действительно видят мир иначе. Порой они акцентируют внимание на вещах, которые обычный человек не заметит. Вот, к примеру, Никас Сафронов, в эти дни пребывающий на Алтае, поразился естественностью и непосредственностью местных жителей.

Каждый год приятель Сафронова - омский меценат Сергей Козубенко (в свое время оплативший памятник Василия Шукшина в Сростках), приглашает его на Шукшинские чтения. Поэтому отказаться было бы преступлением. Корреспондент «Комсомолки» встретился с художником на горе Пикет, в день закрытия Шукшинского фестиваля, куда Никас приехал в частном порядке.

– Пользуясь случаем, мы побывали в нескольких библиотеках, подарили книги, альбомы. В частности, сегодня побывали в библиотеке Бийска. Договорились о встречах и лекциях, мастер-классах. В Сросках тоже заглянули в библиотеку и вручили книги, - рассказывает Сафронов. – Вместе со мной еще приехал четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Сам я также дружу с Машей (Шукшиной, - прим. ред.), с Лидией Николаевной долгие годы, а Валентин Гафт сам дружил с Шукшиным и у него даже есть стихотворение, которое я оформлял. А еще у нас есть три совместные книги: Гафт пишет стихи на мои картины, а я оформляю их своими иллюстрациями. Так сложилось, что во всех трех книгах есть Шукшин. Одно из стихотворений называется «Хулиган». Очень замечательное.

Никас Сафронов в Сростках. Фото: Татьяна Латышева

По словам художника, он несколько раз был на Алтае и у него остались только положительные впечатления от нашего региона. Хотя при этом поводы не всегда были радужными: около шести лет назад к нему обратились местные депутаты с просьбой придать огласке массовые рубки леса.

- В одном месте тогда рубку действительно остановили, но она началась в других. Тяжело с этим бороться, - сетует собеседник. – Лично для меня это болезненно: мне рассказывали, что в тех местах, где провели рубку, больше ничего не растет. Осталась пустыня. Я очень переживаю за природные красоты, на которые смотрел Василий Макарович и писал свои произведения и сценарии. Этот лес, эта природа искушает и соблазняет. Пока она еще девственная.

Кроме природы, Никаса очень поразили люди. Они совершенно не такие, как в столице, более искрение, человечные и непосредственные.

- Люди здесь естественные, у них тут зубы золотые! Вот смотришь голливудские фильмы, а у многих они вставные. Актер играет больного, немощного, голодает уже несколько лет, и у него при этом зубы белые. Не должно быть такого! – возмущается он. – А здесь натуральные люди и это вызывает ностальгию, воспоминания о прошлом, о детстве, поэтому я люблю эти места. Люди подходят, стесняются. Когда я с кем-то фотографируюсь в Москве, я очень осторожно это делаю. Понимаю, что завтра она объявит, что я ее изнасиловал или еще что-то. Здесь можно этого не опасаться. Здесь люди скромные. Они просто хотят подойти, уважить, выразить свое почтение, потрогать, но при этом они не являются вредными и это мне нравится. Я чувствую себя как рыба в воде. Мне естественно, приятно, легко. Вот ради этого удовольствия я и приезжаю. Мы не спали двое суток, но не могли отказать в удовольствии посетить эти уникальные места. Ведь Алтай – это родина не только Шукшина, но и других великих писателей и поэтов.

Никас Сафронов в Сростках Фото: Анна СЕМИНА

В последнее время художника все больше тянет к земле, к своим корням. В Ульяновской области, откуда он родом, Сафронов купил 50 га земли. Уже успел построить там несколько домов и теперь проводит мастер-классы для студентов.

- Я огородил территорию и теперь у меня водятся кабаны, лоси. Я знаю, что и у вас много охотников. Практически каждый второй и это удивительно. Говорят: «Медведей надо убивать». Я спрашиваю их: «Почему?», а мне отвечают, что они больные. Ну, так пусть они болеют сами по себе, зачем к ним лезть? Говорят, что они заражают других животных. В общем, несут какую-то ахинею, - негодует Никас. – Поэтому на моей территории нельзя охотиться и рыбачить. У меня даже есть бобры, несколько родников, озеро. Хочу сохранить эту дикость, потому что уже начали подпиливать леса. Я, кстати, когда увидел свою территорию, то подумал: «Как же похоже на алтайскую природу!». Жалко, что я там бываю редко.

На Алтае же художник подпитывается энергией, которой потом ему хватает на весь год. Появляется вдохновение, хочется творить и передавать свои знания другим людям, делать добрые дела, заниматься благотворительностью.

- После Алтая в Москве и в других местах чувствуешь себя уютно, живешь воспоминаниями, - признается собеседник.

Находясь здесь, Никас даже успевает творить. Из-под его кисти уже вышло около десяти пейзажей с алтайскими красотами. И пока будет вдохновение, он продолжит творить. Пока же он просто отдыхает и набирается сил для новых свершений.

Кстати, 24 июля был день рождения отца Никаса Сафронова и художник заказал поминальную службу в храме села Сростки. Ему захотелось, чтобы это произошло именно здесь.

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