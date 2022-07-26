ЧП произошло на железной дороге
Фото: Олег УКЛАДОВ
Подросток получил серьезные ожоги от удара электрическим током на железной дороге. Как сообщили в пресс-службе Барнаульского следственного отдела на транспорте, несовершеннолетний хотел сделать селфи.
ЧП произошло 25 июля около 23:20 на железнодорожной станции Хабары в Алтайском крае. Предварительно известно, что мальчик захотел сделать фото на грузовом вагоне, однако получил удар электрическим током от контактной сети.
- Подросток с термическими ожогами был доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь, - отметили в следкоме.
По данным источника «Комсомолки», ожоги могут быть на 70% тела мальчика. В каком сейчас состоянии ребенок, и есть ли угроза его жизни, неизвестно.
По факту происшествия следователи сейчас проводят доследственную проверку. Обстоятельства ЧП выясняются, после проверки будет принято процессуальное решение.
Также проверку организовала Барнаульская транспортная прокуратура.
- Организована проверка исполнения федерального законодательства, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины несчастного случая, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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