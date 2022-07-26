ЧП произошло на железной дороге Фото: Олег УКЛАДОВ

Подросток получил серьезные ожоги от удара электрическим током на железной дороге. Как сообщили в пресс-службе Барнаульского следственного отдела на транспорте, несовершеннолетний хотел сделать селфи.

ЧП произошло 25 июля около 23:20 на железнодорожной станции Хабары в Алтайском крае. Предварительно известно, что мальчик захотел сделать фото на грузовом вагоне, однако получил удар электрическим током от контактной сети.

- Подросток с термическими ожогами был доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь, - отметили в следкоме.

По данным источника «Комсомолки», ожоги могут быть на 70% тела мальчика. В каком сейчас состоянии ребенок, и есть ли угроза его жизни, неизвестно.

По факту происшествия следователи сейчас проводят доследственную проверку. Обстоятельства ЧП выясняются, после проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверку организовала Барнаульская транспортная прокуратура.

- Организована проверка исполнения федерального законодательства, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины несчастного случая, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парень погиб на Алтае, повредив провод ЛЭП

К трагедии привело несоблюдение правил электробезопасности (подробнее)