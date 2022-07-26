Очень токсичны и вызывают ожоги. Химик рассказала о кислотных дождях в Алтайском крае

Попадая на кожу, кислотный дождь вызывает ожоги Фото: Олег УКЛАДОВ

Кислотные дожди очень токсичны и даже могут погубить живые организмы. Почему они появляются и могут ли «ядовитые» осадки выпасть в Алтайском крае, рассказала доцент кафедры физической и неорганической химии АлтГУ Елена Ильина.

– Дело в том, что в атмосфере помимо основных компонентов – азота, кислорода и углекислого газа — содержатся оксиды серы и азота. Попадают они туда чаще всего вследствие антропогенного воздействия. А также в атмосфере содержится вода. Взаимодействуя с водой, эти оксиды образуют серную и азотную кислоты. И рано или поздно они попадают на землю в составе дождя, снега или града, – пояснила химик.

Выпадение кислотных дождей происходит из-за промышленных выбросов, сжигания нефтепродуктов и другого топлива

Кислотные дожди крайне токсичны. На территории, где выпали такие осадки, меняется pH – уровень кислотности. Из-за этого в воде и почве растет концентрация растворимых тяжелых металлов, что может быть смертельно для организмов, привыкших к другим условиям.

Негативно кислотный дождь воздействует и на человека. Попадая на кожу, он вызывает ожоги. Вдыхая кислотные пары, можно заработать астму. Если дождь вызывает жжение и покраснение кожи, специалисты советуют как можно скорее укрыться и принять душ.

По словам Елены Ильиной, в Алтайском крае кислотных дождей в последнее время не наблюдалось. Однако это не может давать стопроцентных гарантий, так такие осадки встречается повсеместно.

– Фактически сейчас на Земле нет такого места, атмосфера над которым была бы экологически чистой. В основном, конечно, риски велики в регионах с развитой промышленностью и большим количеством выбросов в окружающую среду, – пояснила химик.

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