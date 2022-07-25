На Алтае механизатор специально задавил трактором лося

Сумма ущерба от незаконной и крайне жестокой охоты составила 240 000 рублей Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Ребрихинском районе возбуждено уголовное дело против 30-летнего тракториста, устроившего кровавую гонку за лосем.

Механизатор вышел работать в ночную смену, он должен был на тракторе обрабатывать от вредителей поле со льном. В этот момент и увидел лося, который вышел из леса. Заметим, что сейчас охота на лосей на территории края запрещена. Как сообщает пресс-служба ГУВД, забыв о своих рабочих обязанностях, механизатор на тракторе стал преследовать животное, в результате наехал на него колесами. После этого зацепил тушу тросом, отволок в ближайший околок и разделал. Останки убитого сохатого закопал в землю и присыпал ветвями.

На следующий день браконьер попросил знакомого вывезти мясо (массой более ста килограммов) в коптильный цех Ребрихи.

Останки лося Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Через четыре дня в дежурную часть отдела МВД России по Ребрихинскому району поступило сообщение о том, что возле одного из сёл обнаружены останки убитого лося. Сотрудникам уголовного розыска оперативно установить личность подозреваемого. Сумма материального ущерба по данным полицейских составила 240 000 рублей.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, причинившее особо крупный ущерб). Браконьеру по этой статье грозить штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае браконьеры убили самку лося и спрятали в лесополосе

Подозреваемых уже задержали (подробнее)