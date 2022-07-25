Второй раз за год. Мэр Барнаула Вячеслав Франк вновь заболел коронавирусом

Вячеслав Франк лечится на дому Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк заболел коронавирусом. Об этом сообщили в горадминистрации сегодня, 25 июля. Это уже второе заражение градоначальника за этот год. Как и в прошлый раз, он чувствует себя удовлетворительно и лечится на дому.

Напомним, ранее у мэра диагностировали COVID-19 полгода назад – в феврале. Тогда эпидемиологическая обстановка была более напряженной. На территории Алтайского края сохранялся масочный режим, действовали ограничения на массовые мероприятия, а в общественных местах требовали QR-коды. Сейчас обстановка более благополучна, но тем не менее вирус продолжает циркулировать в регионе.

– К сожалению, ковид не ушел из нашей жизни, и по-прежнему сохраняется риск инфицирования. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и пройти ревакцинацию. Берегите себя и своих близких, - сказал Вячеслав Франк.

Обязанности главы города временно исполняет первый заместитель Анатолий Воронков.

Как рассказывал Франк на пресс-конференции в марте, первый раз из-за ковида он вышел из строя на 5-6 дней. Больше неудобств, по его словам, принесли последствия инфекции, чем сама болезнь. Еще пару недель после выздоровления мэр отмечал у себя сильную усталость, утомляемость, сниженную работоспособность.

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