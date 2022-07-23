Медвежья свадьба и другие интересные события попали в фотоловушки Алтайского заповедника

У местной медведицы появился кавалер. Фото: Алтайский биосферный заповедник

В июле сотрудники Алтайского биосферного заповедника проверили фотоловушки и обнаружили интересные кадры из жизни местных обитателей. Камеры были установлены по побережью Телецкого озера в местах выпуска медвежат-сирот в 2021 году и на искусственных солонцах.

– Фотоловушки, установленные в местах выпуска медвежат, показали нам, как течет жизнь местных медведей. На снимках отметилась медведица, которая в прошлом году воспитывала двух забавных медвежат с широкими белыми «ошейниками». Сейчас она была без них, но в сопровождении своего кавалера, крупного самца темно-бурого окраса, ведь июнь – пора медвежьих свадеб, – рассказал Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника.

Кадр фотоловушки. Фото: Алтайский биосферный заповедник

Пока мать увлечена свиданиями с новым женихом, ее медвежата начали самостоятельную жизнь. Они тоже засветились на фотоловушках, расположенных на территории заповедника.

Кадр фотоловушки. Фото: Алтайский биосферный заповедник

Те самые медвежата-сироты, которых воспитали в мини-приюте прошлым летом, на камеры в зоне выпуска не попадали. В октябре Мишку встречали туристы на противоположенном берегу Телецкого озера. Он проплыл 5 км. Что спровоцировало его совершить такой заплыв и почему дружные медвежата разбежались, неизвестно. В заповеднике предполагают, что их могла спугнуть местная группировка медведей или волков. Машка сфотографировалась 10 октября на одной из камер в двух километрах севернее места выпуска. Тепа пока не попадал в объективы фотоловушек.

Кадр фотоловушки. Фото: Алтайский биосферный заповедник

– Будем надеяться, что когда-нибудь мы увидим наших выпускников в своей привычной среде обитания окрепшими и уверенными, со своим потомством, – говорит Юрий Калинкин.

Помимо медведей, на солонцы также любят заглянуть косули, иногда на фотоловушки попадают маралы, а также кабаны и кабарга.

Кадр фотоловушки. Фото: Алтайский биосферный заповедник

Кадр фотоловушки. Фото: Алтайский биосферный заповедник

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