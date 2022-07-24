История бездомного с Алтая получила невероятный поворот

Александр и Андрей Подшивалов. Скриншот ролика на YouTube

Уже почти три месяца столичные блогеры пытаются восстановить документы бездомному из Алтайского края, поселившемуся в шалаше в Подмосковье. Недавно выяснились невероятные подробности его личности.

Мужчина, называющий себя Александром, ранее уже рассказал авторам YouTube-канала «Слово пацана», что он родом из Заринского района Алтайского края. Родителей своих не помнит, так как с малых лет воспитывался с бабушкой, а когда получил паспорт, уехал из села в город и начал работать. Образования при этом толком не получил, поэтому читать и писать затрудняется, не говоря уже о юридических познаниях. И это как раз для него самая большая проблема, так как паспорт, являющийся для него, по сути, единственным документом, он давно потерял. Кроме того, он был еще советского образца. Попытавшись самостоятельно восстановить удостоверение личности, Александр столкнулся с бюрократической машиной и махнул на это дело рукой. Но из-за того, что документов у него нет, он не может устроиться на работу, а очень бы хотел сам себя содержать и жить в более достойных условиях, а не в хибаре у железнодорожных путей.

Блогеры попытались помочь бездомному, но поняли, что в первую очередь ему требуется квалифицированная юридическая поддержка и передали его своему другу, юристу Андрею Подшивалову (YouTube-канал «Ярдрей»). Как оказалось, даже его опыта порой недостаточно, когда сталкиваешься с абсурдными законами.

- Со съемок предыдущей серии произошло много интересного и, мягко говоря, очень неожиданного: мы приехали в МФЦ, и там надо было пройти обязательную процедуру – взятие отпечатков пальцев. У Александра сняли отпечатки и знаете, кем он проходит по базе МВД? Он проходит гражданином Киргизии, - говорит юрист. – Я просил у Александра как это понимать, но он говорит, что ничего об этом не знает, он родился в Алтайском крае и никогда не был гражданином Киргизии.

При этом все специалисты заявляют, что отпечатки двух разных человек никак не могут совпасть. Рисунки индивидуальны и уникальны.

- Поэтому в МФЦ говорят, что Саша, скорее всего, свою историю жизни выдумал, хотя, в комментариях под роликом нашлись люди, которые утверждают, что жили в том же самом селе, где жил Саша в Алтайском крае, и знают его. Поэтому вообще для меня непонятная история, - разводит руками Подшивалов. – И самое главное непонятно как ее решать.

В итоге юрист предложил Александру для начала сделать паспорт гражданина Киргизии, чтобы как-то обозначить свое присутствие в этом мире. Тот согласился, но позже в посольстве Киргизии выяснилось, что и удостоверение их страны не так-то просто получить.

- Нужны две вещи: справка из полиции, о том, что утерян паспорт и, забегая вперед скажу, что в полиции такую справку не дают, а второе – это копия утерянного паспорта. И вот это у меня в голове вообще не укладывается: как можно сделать копию утерянного паспорта? – возмущается Андрей. – Я вообще не понимаю, как решать эту задачу, но мы будем ее решать.

И более того, в России получить паспорт гражданина Киргизии невозможно в принципе, для этого надо выехать в другую страну. Чтобы дойти до этого этапа, герою ролика пришлось снова идти в полицию, писать заявление об утере паспорта и получать уведомление, его-то и можно использовать как справку.

- В итоге мы побывали в УФМС, снова прокатали отпечатки пальцев Александра и получили данные, что он на самом деле является гражданином Киргизии. Его фамилия Енцев, отчество Анатольевич (ранее он называл себя Шинкиным Александром Николаевичем, - прим.ред.). Родился в городе Бишкек. С этими данными мы поедем в посольство Киргизии и будем пытаться получить либо паспорт их страны, либо получим справку о том, что он не является и никогда не являлся гражданином Киргизии, и тогда с этой справкой мы сможем восстанавливать ему паспорт гражданина Российской Федерации, - резюмирует в конце ролика юрист Андрей Подшивалов.

Так что пока все сложно и непонятно, но есть в истории с Александром и положительные моменты: одна из стоматологических клиник предложила бесплатно пролечить ему зубы.

О дальнейшей судьбе героя ролика расскажут в новых видео YouTube-канала «Ярдрей».

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