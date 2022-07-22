«Объект с трудной судьбой»: строительством школы в селе Боровиха займется барнаульская компания

Фото с сайта "Толк"

Школу в селе Боровиха Первомайского района все же начнут строить спустя пять лет после первого разыгранного аукциона. Возвести ее планируют менее чем за два года. Строительством объекта займется барнаульская компания "Век-Строй".

Как сообщает «Толк», договор с этой компанией заключен на основании поданной заявки на аукцион. В итоге "Век-Строй" оказался единственной фирмой, заявившейся на конкурс, и право возводить школу досталось этому подрядчику, который, к слову, специализируется на возведении социальных объектов, реставрации и реконструкции объектов культурного значения.

Новое здание образовательного учреждения должны были построить рядом со зданием старой школы еще в 2017 году. Но работы так и не начались. Подвел застройщик. Компания "Авангард" не сделала ничего, ссылаясь на долгое согласование проекта и бюрократические проволочки. В итоге администрация Первомайского района отправилась в суд и уже там решила вопрос с подрядчиком.

Спустя два года, в 2019 году, социальный объект включили в краевую адресную инвестиционную программу. Строительство профинансировали в 2021-м. Но пока проект проходил госэкспертизу, стройматериалы существенно подорожали. Цена контракта на строительство боровихинской школы оказалась слишком низкой, поэтому на объявленный аукцион так никто и не заявился.

К слову, только за прошлый год смету пересчитывали дважды. В итоге цена госконтракта увеличилась на 146 млн рублей, что составило 24,5% от ранее заявленной. На сегодняшний день смета составляет 644 млн рублей.

17 июня этого года состоялся еще один аукцион. По его итогам победителем была признана компания "Век-Строй". Ее директор Сергей Зябкин рассказал "Толку", что не мог не заявиться на торги. Во-первых, компания специализируется на бюджетных стройках, и, несмотря на все экономические шатания, по словам собеседника, "строители должны работать". Во-вторых, "Век-Строй" – социально ориентированная компания и не могла игнорировать объект, зная, как в нем нуждается село Боровиха.

Тем не менее застройщик не питает иллюзий и трезво оценивает ситуацию. Она до сих пор довольно сложная, особенно в сфере строительных материалов и цен на них. Но в компании уверены, что справятся.

Фото с сайта "Толк"

"Школа в Боровихе – объект с трудной судьбой, на которую оказали влияние и объективные причины, и субъективные. Краевая власть разобралась с финансированием. Объективно созданы условия для начала строительства. А за ходом стройки будут наблюдать не только надзорные органы. Еще в 2019 году мы создали группу в соцсетях для обмена информацией, – рассказал депутат Государственной думы Александр Прокопьев. – В ее составе есть и педагоги, и общественники, и мои официальные помощники. Мы надеемся, что народный надзор поможет завершить объект в назначенный срок и с хорошим качеством".

По словам директора "Век-Строй", сейчас проводятся подготовительные работы: подключение объекта к временным инженерным сетям, установка забора и обеспечение охраной. Как правило, на это уходит не больше месяца.

"Котлован мы начнем копать во второй половине августа", – сообщил "Толку" Сергей Зябкин.

Он добавил, что сейчас рядом с участком, где будет построено новое здание, находится действующая школа. После того как работы по возведению образовательного учреждения завершатся, планируется второй этап – строительство спортивного комплекса со стадионом на месте старого здания, которое демонтируют. Но это уже "герой" другого аукциона.

Согласно контракту, подрядчик должен завершить объект за 640 дней.

Справка

Компания "Век-Строй" работает в строительной отрасли с февраля 2015 года. С 2016 года является членом СРО. Подрядчик на сегодняшний день возводит детский сад в поселке Фирсова Слобода, школу №3 в Тальменке, занимается реконструкцией здания Алтайского государственного музыкального колледжа на ул. Песчаной, 84, восстанавливает памятник архитектуры на ул. Пушкина, 48, известный как магазин Трубицина, и достраивает кукольный театр в Новокузнецке.