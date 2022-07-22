Голубь Степан «зайцем» катается на автомобилях барнаульцев

В истории с голубем есть целая любовная драма. Скриншот видео t.me/vkurse22

Жители Барнаула сообщают в социальных сетях и мессенджерах о голубе, который без зазрения совести подлетает, садится на автомобили и проезжает «зайцем». По всей видимости, птица поняла, что благодаря веку технологий лишний раз можно не махать крыльями и расслабиться.

- Ленивый голубь «зайцем» прокатился на автомобиле в Барнауле, - рассказали очевидцы в телеграм-канале «Вкурсе22» и поделились видеороликом с шоссе Ленточный бор. Видеорегистратор одного из автомобилей заснял, как птица целенаправленно летит к машине, приземляется на крышу и едет с ветерком.

Как пишет барнаулец в комментариях, накануне он проезжал этот же дорожный участок, и видел того самого голубя.

- Я ехал два дня назад, этот голубь там так постоянно моросит и катается, - говорит подписчик.

Не исключено, что в истории с голубем есть целая любовная драма. Один из подписчиков рассказал, что голубя зовут Степан. И на автомобилях он ездит якобы для того, чтобы привлечь внимание дамы сердца, которая живет на мусорной свалке недалеко от дороги.

Еще один ролик с голубем на капоте машине был снят возле Диагностического центра в Барнауле. Возможно, что это уже другая птица, однако теперь уж факт – барнаульские голуби познали всю прелесть поездок на автомобилях. И людям есть чему у них поучиться – ведь иногда так приятно расслабиться и дать другим поработать за тебя.

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