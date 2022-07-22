Суд лишил прав водителя автобуса, столкнувшегося с поездом на алтайском переезде

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В Алтайском крае назначили наказание виновнику ДТП, в результате которого пассажирский автобус столкнулся с товарный поездом на переезде. В результате столкновения травмы разной степени тяжести получили три человека. Подробности рассказали в региональной объединенной пресс-службе судов.

Напомним, что ЧП произошло в декабре 2021 года на переезде «Кулунда - Табуны». Водитель рейсового автобуса «Яровое - Барнаул» нарушил правила и выехал на железнодорожный переезд на запрещающие сигналы. Машинист, движущегося поезда, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В итоге два пассажира автобуса получили травмы средней степени тяжести, а еще один – легкой степени тяжести.

- В судебном заседании водитель автобуса утверждал, что его незаконные действия спровоцировало ослепление глаз солнечными лучами, из-за чего он не увидел приближающегося поезда, а звуковую сигнализацию не было слышно, - пишет пресс-служба.

Однако потерпевшие рассказали, что предупреждающие сигналы было слышно хорошо. К тому же водитель автобуса обогнал два впереди стоявших автомобиля. Несмотря на крики пассажиров о приближающемся поезде он выехал на переезд.

- Водитель автобуса с учетом всех обстоятельств дела, был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, и ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев, - резюмирует пресс-служба.

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