«Сердце ёкнет!»: три знака Зодиака, которым в конце июля повезет в любви

Отношения обещают быть серьезными и долгосрочными Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце июля представители трех знаков Зодиака, у которых нет возлюбленных, могут встретить свою вторую половинку. При этом отношения обещают быть серьезными и долгосрочными.

- Судьбоносная встреча может случиться у Дев, Тельцов и Близнецов, - рассказывает барнаульский астролог Вера Топчеева. - Представителям этих знаков надо внимательно приглядывать к новым знакомым противоположного пола – может, среди них будет и ваша вторая половинка.

По словам специалиста по звездам, отношения могут развиваться не сразу. Поначалу возможны просто дружеские разговоры и посиделки, и только спустя какое-то время у вас «ёкнет сердце».

- Дева не так просто сходится с людьми, особенно в плане романтических отношениях. Мнительность мешает сделать выбор в пользу эмоций и ощущений. Однако тут следует откинуть все сомнения и приглядеться к новому знакомому, - советует астролог.

Тельцы же напротив романтичны и влюбчивы, поэтому у них не возникнет проблем с новыми отношениями.

- А переменчивые и веселые Близнецы быстро загораются, но также быстро остывают. Им бы в это время надо проявить серьезность и вдумчивость, иначе могут упустить свой шанс на счастливые отношения, - резюмировала Вера Топчеева.

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