Против «закисления» организма. Биолог назвала неожиданную пользу от продуктов зеленого цвета

На огородах бурно растет зелень, уже созрели огурцы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на огородах бурно растет зелень (петрушка, укроп, салат), уже созрели огурцы, а к осени подоспеет капуста. По словам профессора кафедры зоологии и физиологии, руководитель учебного центра по ДПО института биологии и биотехнологии АлтГУ Ольги Филатовой, такие продукты зеленого цвета с грядки особенно полезны для организма. Их уникальность - в усиленной способности ощелачивать организм.

- У многих людей организм «закислен» из-за избытка в рационе мяса. Мясо - источник аминокислот и протонов водорода, поэтому организм от него закисляется, - приводит слова специалиста сайт АлтГУ. - Чтобы нейтрализовать закисление, необходимо употреблять любые фрукты и овощи для ощелачивания и нормализации его работы. И особенно сильно ощелачивают организм именно овощи зеленого цвета.

Биолог добавила, что овощи и зелень с огорода важно употреблять сразу, как сорвали. Иначе при хранении содержание витаминов в них снижается примерно на 30%. Однако если вы хотите запастись витаминами на зиму, то лучший способ — это заморозка. Это касается не только овощей и фруктов, но и ягод.

- К примеру, при быстрой заморозке ягод теряется всего лишь 15-20% витамина С, в то время как при консервации этот показатель достигает 50%, а при сушке — более 70%, - пояснила ученый.

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