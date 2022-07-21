Где сдать кровь и привиться от ковида во время Шукшинских дней на Алтае

В Сростках будут работать мобильные комплексы Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время Шукшинских дней на Алтае пройдет вакцинация против коронавируса, а также донорская акция. Подробнее о графике работы мобильных комплексов рассказали в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Вакцинация

Мобильный комплекс вакцинации будет передвигаться по всем творческим площадкам в соответствии с программой Всероссийского фестиваля 22 и 23 июля с 10:00 до 19:00.

Привиться против ковида впервые или пройти ревакцинацию в мобильном пункте в селе Сростки сможет любой желающий старше 18 лет, независимо от прописки. Перед прививкой пациента осмотрит врач и опросит о наличии симптомов ОРВИ или обострения хронических заболеваний. Есть обнаружатся признаки болезни, то с вакцинацией, к сожалению, придется повременить до улучшения состояния.

- В комплексе гости и участники фестиваля смогут не только вакцинироваться против коронавирусной инфекции, но и обратиться за оказанием неотложной медицинской помощи. При себе гражданам необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, - подчеркнули в минздраве.

Кстати, всего в Алтайском крае сейчас работают 97 пунктов вакцинации против коронавируса, в том числе 23 – в Барнауле. В сутки прививают по 1000-1500 человек в сутки.

Донорство

Также 22 июля в селе Сростки пройдет донорская акция. Для этого на площадке Шукшинского фестиваля будет работать мобильный комплекс заготовки крови. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «#КультураДонорству #КультурныйКодДонора».

Комплекс будет работать с 8:30 до 12:00 по адресу: село Сростки, ул. Советская, 104 (возле администрации Сростинского сельсовета).

При себе донорам нужно иметь паспорт и СНИЛС. После сдачи крови ему выдадут справку на два дня отдыха, компенсацию на питание - 676 рублей, билет в «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина» (ул. Советская, 86), а также подарок от Национального фонда развития здравоохранения с символикой Алтайского края.

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