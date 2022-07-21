Гаражи сохранят

Демонтировать необходимо только металлическое сооружение, которое дополнительно пристроено к одному из гаражей Фото: Виталий БАРАБАШ

В ходе еженедельного совещания по реконструкции путепроводов на проспекте Ленина обсудили вопрос демонтажа гаражей, расположенных в районе проведения строительных работ. В рабочей встрече, которую провел заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, приняли участие представители профильного комитета, подрядной организации, ФБУ «Росстройконтроль», РЖД, а также председатель гаражного кооператива Борис Дорохов и владелец одного из гаражей Василий Иванов.

Достигли договоренности

Антон Шеломенцев рассказал, что проектом по реконструкции путепровода для увеличения количества полос движения автомобильного транспорта предусмотрено расширение конструкций моста.

Он пояснил, что техническими условиями со стороны РЖД предполагался демонтаж гаражных строений в зоне производства работ. Именно здесь будет выполнено устройство подпорной монолитной стенки, необходимой для укрепления и предотвращения сползания грунта у основания насыпи.

«В ходе дополнительного обследования было принято решение о возможности их сохранения, так как это не повлияет на проведение работ. Демонтировать необходимо только металлическое сооружение, которое дополнительно пристроено к одному из гаражей. По итогам предварительной встречи с его владельцем достигнута договоренность о сносе данной пристройки, а сам гараж, как и другие, будут сохранены», - проинформировал Антон Шеломенцев.

Владелец гаража Василий Иванов говорит, что был готов к любому решению, понимая, что они считаются самостроем, да и строительство нового моста для города очень важно, поэтому поблагодарил представителей администрации города за то, что пошли навстречу в решении вопроса и нашли возможность их сохранить.

Также в ходе совещания руководитель подрядной организации ДСУ №4, выполняющей работы по реконструкции путепроводов Николай Данилин доложил о том, какие работы выполняются.

«На сегодняшний день практически полностью демонтирован трехпролетный путепровод и на 60% - восьмипролетный. Проведены работы по устройству трех из четырех опор теплоснабжения. В ближайшее время приступим к непосредственному их возведению», - пояснил он.

Также завершается процесс согласования с РЖД необходимой документации по предоставлению технологических окон. Уже через неделю рабочие приступят к разбору оставшихся пролетных строений, которые расположены непосредственно над железнодорожными путями.

Какую нагрузку сможет выдержать современный мост

Новый путепровод рассчитан на нагрузку более 100 тонн. Одновременно на нем могут находиться 66 «легковушек» или 40 внедорожников. Об этом рассказал заместитель директора по капитальному строительству Денис Попрядухин.

Представитель подрядчика остановился на процессе устройства опор тепловой сети. По его словам, работы завершены на трех из четырех опор, состоящих из 18 буронабивных свай.

Бурение и бетонирование буронабивных столбов происходит поэтапно. Сначала бурят грунт, затем погружают пространственный арматурный каркас, после чего его бетонируют.

На этих опорах будет сделан железобетонный монолитный ростверк. На него установят опору под тепловую сеть, на которую смонтируют трубу отопления.

Сейчас ДСУ №4 занимается армированием фундамента опор тепловой сети и устройством опалубки для последующего бетонирования конструкции.

К началу октября «приедут» металлоконструкции из Тюмени, и подрядчик начнет монтаж пролетных строений.

Напомним, что полный комплекс работ по устройству тепловой сети, проходящей вдоль путепроводов, будет выполнен до начала отопительного сезона 2022.

Автор: Илья Петров