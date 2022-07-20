Массовое нашествие бабочек шелкопряда вскоре может шокировать жителей Алтайского края

Сейчас гусеницы шелкопряда окуклились, скоро появятся бабочки. Фото: Центр защиты лесов Алтайского края

В Алтайском крае деревья восстанавливаются после того, как их обожрал шелкопряд. По данным Минприроды, вредителем была охвачена площадь свыше 25 тысяч га. Почему насекомых стало так много, и какой нанесен ущерб, рассказал на пресс-конференции глава ведомства Андрей Стрелковский.

Разная диета

Напомним, ранее жители нескольких районах Алтайского края сообщали о массовом нашествии вредителя на деревья. Как пояснили в Минприроды, в регионе этим летом фиксируют вспышки по двум видам шелкопряда: сибирскому и непарному. Это важный момент, потому что диета у них разная. Непарник питается лиственными деревьями, а сибирский любит полакомиться хвоей лиственницы или пихты. Соответственно, и места трапезы у них разные.

Сибирский шелкопряд облюбовал лесополосу из лиственницы в Волчихинском, Шипуновском и Новичихинском районах. Площадь распространения составила около 1 тысячи га. А непарник обглодал порядка 25 тысяч га на территории пяти районов – Хабарского, Суеткого, Славгородского немецкого и Бурлинского.

– Большого ущерба, кроме эстетического, непарный шелкопряд не приносит. Конечно, он поражает плодовые деревья на садоводческих участках, но в природе он является естественным вредителем. Лиственные породы могут выдержать два, максимум три объедания. Сейчас на деревьях появилась уже новая листва, – рассказал Андрей Стрелковский.

Почему шелкопряда в этом году так много

Как пояснил министр, в этом году гусениц шелкопряда так много из-за теплой зимы и безморозной весны. Обычно в весенний период часть еще неокрепших гусениц погибает при перепаде температур. Но в этом году природа даже самым слабым дала шанс выжить. Гусеницы поедают листья, вырастают и в итоге превращаются в куколок, чтобы стать бабочками.

– Сейчас гусеницы уже ушли в окукливание, скоро появятся бабочки. Тут я бы хотел отметить, что, когда люди увидят массовый лет бабочек, тоже будут шокированы этим, – отметил Стрелковский.

Специалисты Минприроды и Центр защиты леса будут контролировать ситуацию. После обследования яйцекладки определят, необходимо ли подготовиться к борьбе с вредителем в следующем году.

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