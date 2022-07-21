В день вывозят по миллиону: крупный скандал из-за вывоза песка произошел на Алтае

Место добычи песка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Третьяковском районе уже не первый год идет скандал вокруг добычи песка на участке возле реки Алей. Администрация района и депутаты настаивают на том, что песок якобы вывозят незаконно, так как это земли сельхозназначения, однако у добывающей компании иная точка зрения. К решению затяжного конфликта уже подключились прокуратура и Минприроды Алтайского края. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Лицензия есть, договора - нет

Как рассказал «Комсомолке» депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Павел Митрофанов, в июне к нему обратился председатель Третьяковского районного Совета депутатов Иван Буланов. Он рассказал о факте использования муниципального земельного участка в селе Староалейское для добычи песка. Добытчиком является ООО «Минерал».

Место добычи песка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Земельный участок относится к категории «земли для сельскохозяйственного использования», но фактически на участке осуществляется производственная деятельность – недропользование, что является нарушением земельного законодательства. Заявитель (Иван Буланов, - прим.ред.) указывает, что земельный участок, используемый ООО «Минерал» для добычи песка, находится в водоохранной зоне реки Алей, что также является нарушением законодательства, - подчеркнул Павел Митрофанов.

При этом договора об аренде земельного участка между администрацией района и компанией ООО «Минерал» нет. В связи с этим депутат АКЗС направил обращение на имя прокурора Алтайского края Антона Германа с просьбой принять меры по данному факту.

- У нас район и так очень бедный, а тут еще и большие деньги теряем. В день с этого участка вывозят песка примерно на миллион рублей, даже если бы 10 тысяч в сутки шли в бюджет района, в год у нас было бы около 3 млн рублей. Эти средства можно было бы направить на крупные проекты и сделать жизнь в районе лучше. Проблема с добычей песка тянется не один год. Да, у компании есть лицензия, но договора аренды нет. Более того, земли относятся к категории сельхозназначения, а не промышленным – вести на них добычу песка запрещено. Мы настаиваем на том, чтобы земли были правильно оформлены и в договоре было точно указано, какую прибыль получает район, - добавил источник в районной администрации.

«Расковыряли гнойник»

Депутат районного Совета Депутатов Татьяна Шутова рассказала «Комсомолке», что народные избранники и ранее пытались решить данную проблему, однако дело сдвинулось с мертвой точки лишь после прихода нового главы.

- До сих пор песок везут и днем, и ночью, и никто ничего сделать не может, - добавила Татьяна Владимировна.

Со слов источника, после обращения депутатов в ситуацию вмешались сотрудники прокуратуры, ФСБ и следственного комитета. Как говорится в ответе прокуратуры Алтайского края, «по вопросу нецелевого использования земельного участка проводится проверка». О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Кроме того, на место выезжали специалисты Минприроды Алтайского края для оценки ущерба, нанесенного природе в результате добычи. Однако что-либо комментировать на время прокурорской проверки в министерстве отказались. Тем временем источник сообщает, что в работе ООО «Минерал» могли найти нарушения.

Место добычи песка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Что касается самой компании, то с их слов деятельность полностью законна.

- У нас есть лицензия, все законно. Нас уже достали с этими проверками. Администрация Третьяковского района настаивает, чтобы мы перевели земли в статус промышленных, но для начала мне нужно получить договор аренды, а они отказываются его заключать. Я им говорю: вы сначала землю дайте, а я потом все переведу. Непонятные какие-то претензии постоянно – то арендная плата не устраивает, то цветы краснокнижные я якобы перетоптал. Воруют все скопом, а претензии почему-то к нам. Я намерен направить в прокуратуру ответную жалобу, - прокомментировал директор ООО «Минерал» Павел Сухотерин.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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