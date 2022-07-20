В Барнауле не будут сносить гаражи в районе моста на Новом рынке

Гаражи простояли больше 30 лет Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле не будут ликвидировать гаражный кооператив, который находится возле путепровода на Новом рынке. Согласно техническим условиям часть построек при реконструкции моста должны были ликвидировать. Однако власти решили их не трогать. Об этом на встрече с владельцами гаражей заявил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев.

Разрешенный самострой

Гаражный кооператив 257а появился в конце 80-х. Как рассказывает его председатель Борис Дорохов, разрешение на строительство тогда выдал райисполком и начальник Барнаульской дистанции пути. В итоге гаражи простояли больше 30 лет, и, по словам Бориса Ивановича, никогда на этот счет не поступало претензий ни от администрации города, ни от РЖД. Хотя сейчас с точки зрения закона все это считается самостроем.

Гаражи оказались под угрозой сноса в этом году, когда началась реконструкция путепровода на Новом рынке. Из-за расширения съездов с моста часть построек подлежала ликвидации. Демонтаж был прописан в технических условиях. Однако в мэрии тогда заверили, что окончательно вопрос решится, когда строители разметят ширину нового съезда с путепровода и начнут строительство подпорной стенки.

- Это нормальная практика, когда какие-то строения при реконструкции сносятся. В технических условиях был прописан демонтаж гаражных построек в зоне строительных работ на путепроводе. Но при выносе опор стало понятно, что гаражи не попадают в эту зону, - объяснил Антон Шеломенцев.

В области производственных работ оказалось только пристроенное железное строение у одного из гаражей. Владелец недвижимости Василий Иванов обещал их убрать до конца недели.

- Нам предписано убрать железные строения возле гаража, а сами гаражи будут сохранены, весь наш ряд. Честно говоря, удивлен. Рад, что администрация пошла навстречу при решении данного вопроса. Я был готов к любому исходу, ведь понятно, что строительство путепровода для города важнее. Просто исполнил бы и все, спокойно. Но я благодарен, что это решение было для нас положительным, - отмечает владелец гаража.

На каком этапе строительство

Как рассказал директор барнаульского ДСУ № 4 Николай Данилин, на мосту уже завершили демонтаж тепловой сети и инфраструктуры Горэлектротранса. Продолжается разбор пролетных строений и опорных частей путепровода. Также уже переподключили кабели связи, которые были проложены в зоне строительства.

В ближайшее время строители начнут разбирать путепровод непосредственно над железнодорожными путями. Для этих целей РЖД выделяет специальные трехчасовые окна в ночное время, когда можно проводить работы.

Напомним, реконструкция путепровода началась весной. Старый мост был построен почти 60 лет назад, его признали аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. По проекту предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Число полос для движения автомобильного транспорта увеличится с трех до шести, расширится дорожное полотно. Сохранятся обособленные трамвайные пути. На путепроводах появятся тротуары, необходимые коммуникации.

На время реконструкции путепровода в Барнауле перестроили схему движения общественного транспорта. На особо загруженных магистралях появились выделенные полосы, а для трамваев построили два разворотных кольца.

Завершить строительство планируют в 2023 году. По словам Николая Данилина, новый путепровод рассчитан на нагрузку более 100 тонн. Одновременно на нем могут находиться 66 «легковушек», 40 внедорожников либо два современных танка массой 46,5 тонны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мэрии рассказали, на каких дорогах Барнаула продолжается ремонт

Кроме того, подрядчики ремонтируют пешеходные зоны (подробнее)