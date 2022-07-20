Налог в двойном размере или уголовное дело

Суд Фото: Анна СЕМИНА

За последние десятилетия инициаторы уголовного преследования по делам, связанными с налоговыми преступлениями менялись несколько раз. То этим правом наделялись исключительно налоговые органы, то Следственный комитет, теперь же решили вернуться к первоначальному формату.

Споры о том, чья это прерогатива и кто более уполномочен, длились несколько лет. В начале июня Минюст России вынес на общественное обсуждение поправки в УК и УПК РФ, направленные на смягчение ответственности за налоговые преступления. В частности, речь шла об уменьшении срока реального лишения свободы. Кроме того, было предложено внести изменения в ст. 24, 144 и 148 УПК РФ. Таким образом, в части налоговых преступлений следователь был бы обязан отказать в возбуждении уголовного дела в случае уплаты налогов, недоимки, пеней и штрафов в полном объеме.

Но это сейчас, а за предыдущие годы, которые и так для бизнеса были не самыми простыми из-за ковидных ограничений, предпринимателям, выживающим из последних сил, еще предстоит ответить.

Налоговая неразбериха

Бизнес-леди из Бийска Елена Митрофанова считает себя жертвой системы и произвола со стороны органа предварительного следствия. Ее обвиняют в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Елена Георгиевна возглавляет не-сколько организаций. В их числе «Сашера-Мед» и «Сашера-Мед-Плюс», специализирующиеся на закупке сырья и производстве косметики, БАДов и т.п. Весной 2021 года у второго предприятия начались копиться долги по налогам.

Митрофанова Елена Георгиевна Фото: из архива компании

- Состав преступления образуется в случае накопления неуплаченных налогов за весь период более 2 млн 250 тысяч рублей, - поясняет адвокат Виталий Зыков. – В тот период в налоговой службе Алтайского края началась реорганизация, и специалистов объединяли в Барнауле, хотя «Сашера-Мед-Плюс» состояла на учете в Бийске. В районах же оставляли формальные отделения. Помимо этого, наложились проблемы, связанные с ковидными ограничениями: налоговые органы не вели прием в обычном режиме. Так что попасть в ФНС было достаточно проблематично.

После уплаты части налогов, следом образовывалась новая задолженность. Но определить, почему такое происходит и куда уходят средства, сотрудники организации не могли.

- В этот же период времени, налоговый орган обратился в службу судебных приставов, где были возбуждены исполнительные производства и уже приставы в свою очередь наложили арест на расчетные счета ООО. Сложилась ситуация, когда оба ведомства наложили арест на один и тот же расчетный счет. В момент поступления денежных средств на расчетный счет, тут же происходило списание, однако погашение суммы задолженности не проис-ходило. В результате сложившейся ситуации, в период с весны по осень 2021 года, налоги уплачивались не в полном объеме, но не по нашей вине, а потому что было непонятно, куда списываются средства. Когда туда поступали какие-либо суммы, они списывались то одним, то другим ведомством - продолжает правозащитник.

Пока юрист и бухгалтер предприятия пытались выяснить, почему деньги со счета списываются, но налоги при этом не погашаются, образовалась критическая задолженность, что повлекло возбуждение уголовного дела об укрывательстве от уплаты.

В связи с отсутствием фактической возможности пользоваться расчетным счетом, с целью недопущения остановки производства, на котором, к слову, заняты более 500 человек, «Сашера-Мед-Плюс» направило письма к своему компаньону «Сашера-Мед», в котором попросила произвести оплату с контрагентами за поставку сырья.

- Следствие же обвинило в том, что деньги выплачивались по договорам, минуя расчетный счет «Сашера-Мед-Плюс», а значит, с него не уплачиваются налоги, - продолжает собеседник. – Формально, состав преступления усматривается, но фактически, умысла на совершение преступления у руководства организаций конечно же не было, поскольку «Сашера-Мед» закупала продукцию для своих нужд. А письма из одного ООО в другое направлялись исключительно для соблюдения финансовой дисциплины.

Претензий - нет, состав - есть

На момент возбуждения уголовного дела все налоги уже были уплачены, и со стороны Федеральной налоговой службы претензий никаких не было. К ответственности привлекли непосредственного руководителя, то есть Елену Митрофанову. Согласно уголовному кодексу, преступление, в котором ее обвиняют, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Кроме того, как показывает судебная практика, большинство вердиктов заканчиваются лишь назначением штрафов, который, Митрофанова, разумеется, готова была уплатить и это даже не обсуждается. Но с обвинением она не согласна и свою точку зрения на сложившуюся ситуацию готова отстаивать.

Решение об открытии уголовного дела было принято 3-им отделом внутренних дел по Алтайскому краю, следователь Сухоруков Александр Игоревич.

До недавнего времени обвиняемая находилась под подпиской о невыезде, однако последние события в стране и мире поставили ее бизнес в опасное положение: из-за границы прекратились поставки различных компонентов, комплектующих, упаковок и прочего. Митрофанова была вынуждена искать компаньонов в России. Конечно, предварительные соглашения можно обговорить и заочно, но контракты заключаются только тет-а-тет.

- Чтобы выполнить все обязательства, в том числе перед сотрудниками, не стать банкротом и не отправлять их в отпуска без содержания, я взяла всю ответственность на себя и приняла принципиальное решение поехать на заключение контактов лично, - говорит сама Елена Георгиевна.

Да, она не отрицает того факта, что движимая коммерческой и производственной необходимостью была вынуждена нарушить наложенную на нее следствием меру, но настаивает на том, что сделала это не в личных целях, а исключительно по деловым мотивам.

- Кроме того, я являют резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, и вполне могла уехать в эту страну и остаться там, но не сделала этого и от следствия я не скрываюсь и готова впредь сотрудничать и участвовать во всех следственных действиях, - заверяет предпринимательница. – Просто дайте мне возможность работать и выполнять возложенные на меня обязательства. Я непосредственно участвую во всех производственных процессах, лично заключаю контракты. У меня огромный штат и я имею перед ним обязательства.

Я считаю действия следователя выходят за рамки здравого смысла. Все налоги оплачены, зачем преследовать человека и пытаться придумать схему якобы преступного умысла уклонения от налогов. Сумма уже оплаченного налога 2, 7 млн и из за этой суммы устраивать обыски не имеет объективной необходимости. Президент Путин поручил Правительству разработать поправки с статье 199.2 УК, по которому следователь не будет иметь прав возбуждать уголовные дела при полной оплате налога его слова: "Как то не обращал на это раньше внимания, честно скажу, но всегда исходил из того, что это само собой разумеется, это в рамках здравого смысла" на встрече с членами Деловая Россия 3 февраля 2022 г.

Вынужденная мера

На днях в суде Центрального района Барнаула состоялось заседание, на котором следователь ходатайствовал о заключении предпринимательницы под домашний арест, мотивируя это тем, что на допросы она не являлась, на звонки не отвечала и несколько раз выезжала за пределы региона. Если бы суд поддержал прошение следователя, то это могло бы поставить точку на всем бизнесе и лишить работы более 500 сотрудников по всей стране. Кроме того, даже выполнять обычные бытовые обязательства и нужды в этом случае было бы просто невозможно: Елена Митрофанова в разводе и одна воспитывает несовершеннолетнего сына.

- Если ее отправить под домашний арест, то в случае необходимости, она даже не сможет с ребенком съездить в больницу, не сможет приобрести продукты питания или средства личной гигиены, а других родственников у моей подзащитной в Бийске нет - настаивал в суде на своей позиции адвокат Зыков.

Гособвинитель же запросил другую санкцию – запрет определенных действий, а именно – нельзя покидать место жительства с 22.00 до 6.00 и являться на следственные действия по первому же вызову следователя. Конечно, это не то, на что рассчитывала Елена Митрофанова, и это не дает ей возможность и право покидать регион и вести бизнес за его пределами.

- Мы приняли решение не подавать апелляцию. Елена Георгиевна готова заплатить налог в двойном эквиваленте. В этом случае уголовное дело будет прекращено. Закон нам это позволяет сделать. Но все же моя доверительница считает, что подобными действиями правоохранительный орган вынудил пойти на столь отчаянный шаг, - комментирует Виталий Зыков.

В этом случае, следователь выносит постановление о прекращении уголовного дела и на этом руководитель предприятий свободно может продолжить свою работу. Даже по предварительным подсчетам вся процедура может занять около недели.