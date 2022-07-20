22.08.22. В Барнауле ради красивой даты ЗАГСы будут работать в понедельник

У желающих вступить в брак 22.08.2022 есть еще пара денечков, чтобы подать заявление Фото: Анна Перевощикова

У барнаульских пар, желающих вступить в брак 22.08.2022, есть еще пара денечков, чтобы подать заявление на торжественную регистрацию. Об этом сообщают в управлении юстиции края. Ради эффектной зеркальной даты несколько ЗАГСов краевой столицы в августе откроют свои двери даже в понедельник.

Так , 22 августа зарегистрировать брак можно будет во Дворце бракосочетания, а также в отделах ЗАГС №1 и 3.

- По закону регистрация брака производится через месяц после подачи заявления, так что для принятия решения у молодоженов осталось мало времени, - напоминают в управление юстиции.

Между тем, 22.07.22 в крае обменяется кольцами 231 пара новобрачных. Для сравнения, через неделю на 29 июля записано на регистрацию только 162 пары молодоженов.

- По большому счету, обе эти даты – 22.07.22 и 22.08.22 – не чисто зеркальные, но, тем не менее, кое-какая зеркальность все равно существует, – комментирует алтайский нумеролог Мария Чепурнова. - Замечу, что для свадьбы, конечно, важна не столько дата, сколько любовь. Но, тем не менее, каждая дата влияет на происходящее и это можно просчитать.

День 22.07.2022, по подсчетам нумеролога, более удачен для свадеб.

- Это благоприятная дата, - рассказывает Наталья. - Здесь цифры, которые несут больше благополучия. В сложении выпадают две семерки, что значит покровительство ангела – хранителя. Эгрегор дня рождает усиленную защиту. Здесь же в сложении четверка. А это означает, во-первых, что пары будут очень симпатичные, красивые, ко всему прочему, четверка - это цифра Меркурия, а Меркурий будет помогать финансово.

При этом, по подсчетам нумеролога, цифры показывают, что мужчина должен быть лидером.

День 22.08. 2022 Наталья Чепурнова считает не столь благоприятным, как июльский.

- Здесь нужно будет терпение, чтобы брак был удачен, – отметила нумеролог. При этом по версии эксперта, день хорош для брака по расчету.

- Важно, что в обоих случаях многое зависит от женщины, - добавила Чепурнова. - Обилие двоек - это женские эмоции, Луна. Женщине нужно будет учиться быть хозяйкой, хранить семью, нести добро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02.22: в Алтайском крае за 150 тысяч продают красивую дату для регистрации брака

В других регионах за эту же дату просят баснословные суммы – вплоть до 22 млн рублей (подробнее)