В Троицком районе завершается строительство новой школы

В новом учебном году образовательное учреждение на 140 мест откроет свои двери школьникам Фото: Виталий БАРАБАШ

Осталось только мебель и необходимое оборудование завезти! Строительство новой школы в Троицком районе в селе Заводское - на финишной прямой. В новом учебном году образовательное учреждение на 140 мест откроет свои двери школьникам, сообщает «МК на Алтае».

Школу начали строить в 2019 году по национальному проекту «Образование». Изначально к работе приступил барнаульский подрядчик, но выше фундамента дело не зашло. Поэтому в октябре 2020 года строить школу начала уже бийская компания.

- Все объекты, строящиеся по нацпроектам, находятся под контролем депутатов «Единой России», – говорит депутат Госдумы Александр Прокопьев. - Такое решение было принято Президиумом Генерального совета Партии, потому что в реализации нацпроектов важен и конечный результат, и взаимодействие власти с населением. Для жителей села новая школа – символ будущего, она должна оправдать их ожидания. Об этом мы говорили, когда я приезжал на объект в прошлый раз. И рад, что сегодня школа оправдывает надежды селян.

В новом учебном году образовательное учреждение на 140 мест откроет свои двери школьникам Фото: Виталий БАРАБАШ

Новая школа в Троицком районе может по праву называться одной из лучших в регионе. В двухэтажном здании – столовая, современная библиотека с читальным залом, актовый зал с гримерной, спортивный зал с душевыми и раздевалками, современно оборудованные кабинеты. И это далеко не все! У школы развита и спортивная инфраструктура: есть собственное футбольное поле с искусственным газоном, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт, беговые дорожки. На территории учебного заведения можно проводить различные соревнования, причем даже межрайонного уровня.

Также школа в Троицком районе может похвастаться собственным гараж-стоянкой для автобуса, овощехранилищем, модульной котельной, снегоуборочной техникой и газонокосилкой. Всего на строительство школы потратили 308,5 млн рублей.

Еще одно преимущество учебного заведения – полная комплектация, позволяющая учиться в ней детям с ограниченными возможностями здоровья. На входе – пандусы и панель навигации для слабовидящих и слабослышащих детей, на полах специально уложена тактильная плитка, а для инвалидов, передвигающихся на колясках, сделали специальный лифт.

В новом учебном году образовательное учреждение на 140 мест откроет свои двери школьникам Фото: Виталий БАРАБАШ

- У нас есть маломобильные ученики, которые сейчас учатся дома. Но с такими условиями я думаю, они смогут получать образование здесь, — отмечает директор Заводской средней школы Любовь Черницына.

О такой современной школе мечтает каждый школьник. Даже нынешние выпускники, как признается завуч Олеся Чувашова, в шутку просили остаться на второй год, когда посмотрели новую школу.

Как считает замглавы Троицкого района по социальным вопросам Елена Галахова, строительство такой современной школы – это и инвестиция в развитие села и района:

- С уверенностью могу сказать, что это одна из лучших в крае школ. Качество обучения зависит от рейтинга школы, от педагогов и многих факторов, но важную роль играют и условия, в которых учатся дети. Любому ребенку хочется хороший спортзал и современное оборудование. Мы надеемся, что молодежь будет оставаться в селе, потому что для воспитания детей здесь созданы прекрасные условия, - отметила Елена Сергеевна.

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