Дело в закваске. Секрет приготовления знаменитых сростинских чудо-пирожков

Покупатели часто интересуются рецептом вкуснятины Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае стартовали «Шукшинские дни». На малой родине писателя и режиссера Василия Шукшина гостей как всегда ждут знаменитые вкуснейшие сростинские пирожки с разными начинками. Покупатели не устают нахваливать выпечку и часто интересуются рецептом ее приготовления. Жительница села Сростки Любовь Филиппова в книге «Алтайская трапеза» приоткрыла секрет этого блюда. Оказывается, тесто для пирожков нужно заводить на хмелевой закваске.

Продукты для закваски

0,5 л воды

3 ст. ложки хмеля

1 ч. ложка меда или сахара

Мука (лучше ржаная обдирная)

Приготовление

Воду довести до кипения, положить хмель, кипятить 15 минут на медленном огне. Процедить, остудить до 40 градусов, добавить мед или сахар. Размешать и добавить муку до густого состояния и поставить в теплое место на сутки. Закваска должна увеличиться в 2-3 раза. Хранить ее можно в холодильнике (причем несколько месяцев).

- Эту закваску из хмеля нужно «кормить» (то есть как бы «оживлять» перед замесом теста). Делается это так: ржаная обдирная мука заливается кипятком и размешивается до консистенции густой сметаны. После этого кашица добавляется в закваску для кормления, - объяснила Любовь Филиппова.

Тесто

Тесто заводим на хмелевой закваске, добавляем теплую воду, соль, сахар, масло растительное. Для сладких пирожков ингредиенты немного другие: молоко, яйцо, соль, сахар, масло растительное.

- Хмелевую закваску перемешиваю, ставлю «подняться», обминаю и разделываю пирожки, - продолжает хозяйка.

Начинки

С яйцом: яйца отвариваем, нарезаем, солим, добавляем обжаренный лук.

С капустой: капусту шинкуем, обжариваем и добавляем лук и соль.

С картофелем: картофель отвариваем, толчем, добавляем соль и обжаренный лук.

Что касается сладких пирожков, то в основном их делают с ягодой, перемешанной с сахаром: брусникой, вишней, смородиной.

- Жарю пирожки на масле или топленом сале, а сладкие чаще пеку в духовке, - отметила жительница Сросток.

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