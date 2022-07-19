Зеленые зоны Барнаула: нужен ли им хозяин и зачем?

Площадка клуба станет местом презентации концепции озеленения территории Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Барнаульцы не первый год сетуют на то, что им не хватает зеленых зон и парков, где можно отдохнуть от городской суеты. Между тем площадь потенциальных территорий сокращается под натиском новой застройки, замены аварийных деревьев, а высаженные деревья и кустарники погибают десятками от засухи, качества посадочного материала или просто вандализма.

Кроме того, есть зеленые зоны, которые могли бы стать парками или скверами, но фактически заброшены либо поддерживаются силами волонтёров. И это беспокоит горожан.

Есть несколько основных точек зрения, почему Барнаул до сих пор не утопает в парковой зелени:

- потому что на содержание парков и скверов в бюджете недостаточно средств, и наш удел – уповать на деньги нацпроектов, например, "Жилье и городская среда";

- потому что у парков нет хозяев, которые будут лоббировать их интересы;

- потому что выживают только коммерчески успешные проекты, а население не очень платежеспособное.

На очередной встрече дискуссионного клуба «Точка зрения» поговорим с экспертами об этих тезисах и узнаем о решениях, которые могут переломить ситуацию. Также площадка клуба станет местом презентации концепции озеленения территории Барнаула, которую подготовила администрация Барнаула совместно с учеными и проектировщиками.

К сожалению, количество участников дискуссионного клуба ограниченно. Поэтому мы просим желающих заполнить анкету и рассказать немного о себе и цели участия в мероприятии. Сделать это можно по ссылке. Перед встречей дискуссионного клуба с вами свяжутся и пригласят на мероприятие персонально.

Дискуссионный клуб «Точка зрения» состоится 28 июля.

Гостей и спикеров мы ждем в конференц-зале медиахолдинга «Сибирская медиагруппа» на ул. Короленко, 51.

Начало дискуссии – 15.00. Продолжительность – 1,5 часа (до 16.30).