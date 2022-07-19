Короткие пальцы для пианиста – не приговор: со скольки лет ребенка отдавать в "музыкалку" и что делать, если нет слуха

Со слов педагога, музыка крайне важна для нормального развития ребенка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Осталось полтора месяца до начала учебного года, но уже сейчас многие дети и родители думают над тем, чем заняться вне уроков: кто-то подыскивает спортивную секцию, другие - театральные кружки, третьи - музыкальные школы. Но всех ли желающих можно обучить музыке, и что делать, если медведь на ухо наступил? На эти темы “Комсомолка” пообщалась с преподавателем Детской школы искусств Алейска по классу фортепиано Ольгой Мажара.

С трех лет

Со слов Ольги Александровны, музыка крайне важна для нормального развития ребенка. Еще в детском саду дети учатся чувствовать мелодию, танцевать под нее и устраивают концерты для родителей на праздники. Музыкальная школа - следующая ступень, когда ребенок не только приобщается к прекрасному, но и развивает способности к языкам, так как многое в музыке - на итальянском и латыни, учится выступать на большой публике и распределять свое время.

Многих интересует вопрос, с какого же возраста можно отдавать ребенка в музыкальную школу?

- Если говорить про класс фортепиано, то начинать обучение можно с трех лет. Сейчас существует множество программ раннего эстетического развития. Главное, чтобы у ребенка было желание, интерес и колоссальная поддержка со стороны мамы и папы, - подчеркнула педагог.

Слух есть у всех

Многие думают, что если ребенок родился без слуха - не чувствует ритм, поет мимо нот - то этому он уже не научится. Однако Ольга Александровна, воспитавшая не одно поколение пианистов, уверена, что «спасти» можно каждого.

- Если ребенок и родители этого очень хотят, то возможно найти индивидуальный подход. Педагогам и родителям, конечно, нужно запастись большим терпением, потому что будет тяжело. На самом деле, у всех людей присутствует слух, так как есть разные его виды. Чтобы развиваться, нужно посещать уроки сольфеджио, работать над этим. И не нужно замыкаться в себе, если что-то не получается с первого раза. Каждодневные занятия помогают, - отметила музыкант.

Ольга Мажара с ученицей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

С большой рукой легче играть

Педагог развеяла и еще один миф - якобы хорошо играть на фортепиано могут лишь те, у кого длинные пальцы. А если от рождения этого не дано?

- Конечно, длина пальцев влияет на игру. С большой рукой легче играть, например, Рахманинова. Но небольшая рука – не препятствие тому, чтобы стать хорошим музыкантом. У меня, например, рука маленькая. Но я научилась приспосабливаться, а потому мне это не мешает, - отметила собеседница.

В первое время сложно всем

Преподаватель добавила, что и у неё были такие ученики, с которыми приходилось заниматься, стиснув зубы. Самое главное - не отбить у ребенка интерес и подобрать максимально комфортную программу обучения. В конце концов, путь музыканта тернист - в первое время всем бывает сложно. Даже гениальным классикам когда-то приходилось учиться…

- И когда я начинала обучение в музыкальной школе, мне далеко не сразу все удавалось, ведь к человеку всё приходит методом проб и ошибок: нужно учиться усидчивости, осваивать сольфеджио и музыкальную литературу, что тоже не просто, - говорит педагог.

При поступлении в музыкальную школу важно понимать, что уроками в классе ограничиться не получится. Программа обучения предусматривает и домашние уроки - около трех часов в день.

Ребенок может перегореть

Нередко у детей спустя время пропадает интерес к занятиям музыкой. Преподаватель считает, что этого не произойдет, если ребенка правильно стимулировать, найти контакт.

- Важно стать ребенку не только преподавателем, под крылом которого он завоюет множество наград на конкурсах, но и настоящим, верным другом, который всегда готов поддержать, где-то пожурить, подтолкнуть, тогда секрет успеха и раскроется. У меня была ученица, которая задумала бросить музыкальную школу за полгода до ее окончания. Для меня это, конечно, было трагедией. Но путем долгих разговоров я донесла до нее, что стоит уже получить заветное свидетельство. Бывает, конечно, что ребенок совсем перегорает. Это чаще всего связано с большой нагрузкой в общеобразовательной школе, - объяснила Ольга Мажара.

Казусы от стресса

Многие не идут в музыкальную школу, так как боятся публичных выступлений. Однако и здесь человеческий организм творит чудеса. Преподаватель вспомнила, как один из её учеников на конкурсе от волнения забыл, как заканчивается произведение и долго не мог попасть в правильные ноты.

- Казусы случались и когда я была на конкурсах концертмейстером. Как-то девочка-скрипачка, которой я аккомпанировала, выступая, выбросила из произведения целую страницу, сыграв окончание и вернувшись в начало. Не знаю, как мне удалось поймать её, но видимо в стрессовых ситуациях организм справляется и с таким, - говорит педагог.

Автор: Полина Вардугина

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