«Танцующего» у дерева медведя сняли на видео на Алтае

Дерево является своеобразным информационным пунктом Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

В Алтайском заповеднике медведь терся о меточное дерево. Зажигательный танец косолапого красавца сняли фотоловушка, сказано на сайте заповедника.

«Метчоное» дерево находится в 50-ти метрах от кордона Алтайского заповедника Караташ. На кадрах видно, что медведь активно трется о дерево и будто танцует. Энергичные движения косолапого дэнсера попали на видео.

Специалисты отмечают, что дерево является своеобразным информационным пунктом, который звери активно посещали и в предыдущие годы. Кроме медведей здесь замечали косуль.

– В мире заповедной природы всё идёт своим чередом, – подчеркнули в заповеднике.

Ранее мы писали о том, что Ученые провели экспедицию по изучению Абаканской группировки северного оленя на территории Алтайского заповедника. Специалисты преодолели 145 километров по горно-таёжной местности и получили яркие снимки с фотоловушек.

И хотя редкий вид в этот раз снять не удалось, ученые поделились не менее любопытными кадрами. В объективы попали благородный олень, а также бурый медведь. Более того, одну из фотоловушек косолапый заметил и поиграл с ней так, что та теперь не работает и даже не подлежит ремонту. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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