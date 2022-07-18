Синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

Наиболее интенсивные осадки предполагаются в четверг Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе погода в Алтайском крае будет неустойчивой. Подробнее об этом рассказала Наталья Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

Погода будет обусловлена чередованием частных циклонов и гребней антициклонов, смещающихся через районы Алтайского края.

– Сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами локального характера. Наиболее интенсивные осадки предполагаются в четверг, 21 июля, с прохождением юного циклона. Местами ожидаются сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с, – пояснила синоптик.

В первой половине недели ночью ожидается +8…+15 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+27, по югу до +30…+31 градуса.

Во второй половине этой недели ночью в Алтайском крае будет +13...+18 градусов, а днем +24…+29, по югу +30...+34 градусов.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Вторник, 19 июля

Ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов. Преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем ожидается +22…+27 градусов. Преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Среда, 20 июля

Ночью столбики термометров покажут +9…+14 градусов. Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди, грозы. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем ожидается +23…+28 градусов. Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди, грозы. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Четверг, 21 июля

Ночью столбики термометров покажут +9…+14 градусов, по западу местами +15…+20 градусов. По западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем ожидается +23…+28 градусов, по юго-западу местами до +33 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18 июля в Барнауле обещают дождь и грозу

Температуры днем – до плюс 23 (подробнее)