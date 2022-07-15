Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода будет неустойчивой Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных, 16 и 17 июля, в Алтайском крае возможны дожди и грозы. Подробнее об этом рассказала Наталья Кобякова, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра.

– В конце этой недели и начале следующей погода в Алтайском крае будет неустойчивой. В отдельных районах возможны локальные дожди и грозы, – отметила Наталья Кобякова.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +11…+18 градусов, местами в предгорьях +7…+10 градусов. Днем столбики термометров покажут +21…+27 градусов, в субботу и воскресенье по юго-западным районам до +30…+32 градусов.

Синоптик добавила, что днем в воскресенье, 17 июля, осадки ожидаются в большинстве районах края. Местами при грозах сильные ливневые дожди, возможен град и усиление ветра до 15-18 м/с.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Суббота, 16 июля

Ночью будет +12…+17 градусов, по северу и востоку местами +6…+11 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем ожидается +22…+27 градусов, по юго-западу местами до +32 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Воскресенье, 17 июля

Ночью будет +11…+16 градусов, по западу местами +17…+22 градуса. По западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем ожидается +21…+26 градусов, по югу местами до +32 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Понедельник, 18 июля

Ночью будет +9…+14 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Днем ожидается +20…+25 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

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