СК возбудил уголовное дело после смерти 6-месячной девочки с Алтая в новосибирской больнице

Операцию провели 12 мая Фото: Татьяна Гейнрих

В Новосибирске СК возбудил уголовное дело после смерти 6-месячной девочки из Алтайского края в больнице. Малышка появилась на свет с «заячьей губой», врачи обещали исправить дефект. Подробнее об этом рассказа мать ребенка Елена.

Плановая процедура

У ребенка с рождения была расщелина твердого и мягкого неба с односторонней расщелиной губы – «заячья губа». В остальном девочка не отличалась от сверстников, она переворачивалась и уже начинала ползать.

Врожденные дефекты мешали, поэтому требовалось оперативное вмешательство. Родители малышки приняли решение ехать в новосибирскую городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи

– Мы читали иного положительных отзывов, поэтому и отправились в Новосибирск. Спокойно ехали на операцию, потому что не видели данных о том, что после такого вмешательства ребенок может умереть, – поделилась Елена.

На консультацию к новосибирским специалистам семья попала, когда ребенку было три месяца. Для проведения операции нужно было набрать 7 килограммов, процедуру назначили на 12 мая. По словам Елены, к этому числу они прошли обследования и сдали анализы. О противопоказаниях речи не шло, по некоторым заболеваниям была стадия ремиссии.

Как прошла операция

К операции приступили утром 12 мая. Елена утверждает, что все заняло 5,5 часов. После завершения процедуры врачи отметили, что пока ребенка увидеть нельзя, и он подключен к ИВЛ. О самочувствии малышки можно было узнавать в определенные часы.

На следующий день Елене сказали, что состояние дочери все еще тяжелое, без изменений. 14 мая женщина узнала, что у дочери отек гортани.

По словам матери, вскоре ей сказали, что ребенок сам не может дышать более 30 минут, также были понижены белки и нарушен калиево-натриевый баланс.

Вскоре пришла еще одна новость: женщине сказали, что у ребенка произошло острое нарушение сердечного ритма.

– Мне сказали, что были и другие проблемы – полиорганная недостаточность, печень занимала всю брюшную полость, во рту кровил шов, кровило из носа, начался некроз участка неба, – вспоминает Елена.

Через некоторое время ребенок скончался.

Возбудили дело

После случившегося мать малышки обратилась с заявлением в СК. Она рассказала, что сейчас точно не знает, как именно прошло вмешательство и возникли ли какие-то непредвиденные ситуации. Женщина просит правоохранители разобраться в случившемся.

– Считаю, что операция проведена поспешно, без взятия анализов, проведения ЭКГ, то есть без проведения дополнительного обследования для определения состояния здоровья на момент операции, – написано в заявление.

Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СК СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

– В ходе оказания медицинской помощи работниками учреждения не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания, в результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначат проведение судебно-медицинской экспертизы.

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