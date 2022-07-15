В Барнауле на 40 дней со дня смерти Шатунова предложили устроить вечер памяти

Музыкант умер в результате сердечного приступа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 августа будет ровно 40 дней, как скончался легендарный певец, солист группы “Ласковый май” Юрий Шатунов. Музыкант умер в результате сердечного приступа. После вести о его кончине фанаты по всей России начали устраивать стихийные мемориалы в своих городах. Барнаульские поклонники тоже не остались в стороне и предложили организовать вечер памяти кумира поколения.

- 1 августа будет 40 дней, как ушёл из жизни легенда многих поколений и всенародный любимец Юрий Шатунов. В связи с этим поклонники предлагают организовать вечер памяти легендарного артиста. Всех, кому дорога память о Юре, прошу присоединиться для обсуждения места и времени организации данного мероприятия, - пишет подписчица паблика “Черное и Белое Барнаул”.

В комментариях прийти к конструктивному диалогу пока не удалось, но у фанатов еще есть время, чтобы довести идею до реализации.

Напомним, две недели назад прах Юрия Шатунова захоронили две недели назад на Троекуровском кладбище. К могиле певца съезжаются со всей России, некоторые отчаянные фанаты ради фотографий даже бросаются на крест и ложатся на венки.

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