На Алтае растет число заболевших сибирским клещевым тифом

Специалисты предупреждают, что клещи еще очень активны Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежегодно в Республике Алтай регистрируется массовая заболеваемость людей сибирским клещевым тифом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора. В этом году выявлено уже 58 случаев заболевания.

– Наиболее напряженные очаги этой инфекции находятся на территории Онгудайского, Усть-Коксинского, Улаганского и Кош-Агачского районов, – сообщают в ведомстве.

Всего с начала сезона с жалобой на присасывание обратились к медикам 2874 человека.

Специалисты предупреждают, что клещи еще очень активны. Наиболее опасны с июня по август нимфы – это еще юные кровососущие, диаметр тельца которых не превышает 2 миллиметров. Из-за небольших размеров они практически не видны людям, поэтому укус можно не заметить. А эти крошечные паразиты могут быть переносчиками опасных инфекций.

Сибирский тиф по-другому называют клещевой риккетсиоз или клещевой сыпной тиф. При заражении поднимается температура, образуется корочка на месте укуса и сыпь. Заболевание лечится антибиотиками.

– Все заболевшие – это те люди, которые после укусов клещей не обращались за медицинской помощью, - акцентируют внимание в Роспотребнадзоре.

Для предотвращения развития заболевания необходимо ежедневно осматривать себя и своих детей, особенно обращая внимание на типичные места укусов – шею, ушные раковины, подмышки, пах.

При обнаружении укуса клеща, нужно немедленно обратиться за медпомощью.

Заразиться клещевыми инфекциями можно и без укусов клещей – через сырое молоко коз и коров, которых кусают клещи. Поэтому в сезон активности кровососущих нужно кипятить любое молоко

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