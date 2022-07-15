На Алтае трое детей попали в реанимацию после того, как поели грибов

В грибной сезон увеличивается число пациентов с токсико-инфекциями. Фото: Александр Козловский

14 июля в Первомайском районе трое детей были госпитализированы в больницу после того, как поели грибы. Пострадавшие были доставлены в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

- На данный момент назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По предварительной информации, жареную картошку с грибами якобы кушали и взрослые, но плохо стало только детям. Но это лишь предварительная информация.

Фото: Александр Козловский

- В грибной сезон увеличивается число пациентов с токсико-инфекциями, как правило это проявляется рвотой, высокой температурой, расстройством стула, - комментирует Олег Першие, врач-инфекционист.

По словам Першина, самое опасное грибное отравление - бледной поганкой.

- Даже мухоморы менее страшны, - говорит врач. При отравлении бледной поганкой идет мощное поражение печени, даже небольшое количество съеденного гриба может привести к летальному исходу.

- То что, прежде чем собирать грибы, их нужно знать - это уже прописная истина, - говорит Першин. - Кроме того, важна правильная термическая обработка.

В данный момент пострадавшие дети проходят лечение в Центре охраны материнства и детства, переведены из реанимации в обычную палату.

- Диагноз - пищевая токсикоинфекция. Факт употребления грибов с диагнозом напрямую не установлен, – сообщили « КП» в региональном Минздраве. - Состояние пациентов стабильное. В ближайшее время дети будут выписаны с выздоровлением.

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