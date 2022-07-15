Туристка из Москвы получила серьезные травмы, упав с лошади на Алтае

Пострадавшую госпитализировали. Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В Республике Алтай туристка упала с лошади и получила серьезные травмы. Предположительно, у нее были перелом таза и ключицы. Пострадавшую эвакуировали на вертолете, сообщает управление ГОЧС и ПБ в регионе.

Все произошло в урочище Шокпартас (Чокпортас) Кош-Агачского района в 30 километрах от населенного пункта Джазатор. Во время прохождения туристического маршрута 48-летняя москвичка упала с лошади и серьезно травмировалась. Женщина не могла передвигаться самостоятельно.

Местность, где находилась пострадавшая, горная, отдаленная и труднодоступная, потребовалась санитарная эвакуация воздушным судном. Из села Тюнгур Усть-Коксинского района вылетел вертолет МИ -8.

Спасатели приземлились в одном километре от места происшествия. После этого, пожарные и медработник дошли до места, где находилась москвичка, уложили ее на носилки и пешком донесли до вертолета.

Туристку эвакуировали в село Тюнгур Усть-Коксинского района, откуда на карете скорой медицинской помощи доставили в местную ЦРБ.

– Путешествуя на лошадях, помните, что для такого типа передвижения необходима специальная подготовка. Лошадь – животное крупное и по природе своей пугливое, неправильное обращение с ней и несоблюдение правил техники безопасности могут повлечь серьезные травмы, несущие печальные последствия вашему здоровью, – отметили в МЧС.

Там добавили, что всадник, отправляющийся на конную прогулку, должен быть готов к путешествию, походным условиям и разной погоде, знать элементарные правила общения с лошадью.

Также в МЧС напоминают о том, что перед выходом на маршрут, нужно обязательно зарегистрироваться у спасателей, заранее изучить географические и климатические особенности местности. Кроме того, выбирая маршрут нужно трезво оценивать свои силы и состояние своего здоровья.

Ранее мы писали о том, что в Республике Алтай в жаркую погоду при подъеме в горы 25-летней туристке из Хабаровска, стало плохо. Она не дошла до водопада около 800 метров и потеряла сознание. Находившийся рядом брат пытался оказать сестре первую медицинскую помощь, но результатов это не принесло. Девушка скончалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брат пытался спасти: 25-летняя туристка из Хабаровска умерла в горах Алтая

Она не дошла до водопада около 800 метров и потеряла сознание (подробнее)