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Происшествия14 июля 2022 9:40

“Ван Гог” по-алтайски: мужчина в порыве гнева отрезал ухо собутыльнику

На Алтае разгневанный мужчина отрезал ухо своему собутыльнику
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Две трети уха были отсечены одним ударом

Две трети уха были отсечены одним ударом

Фото: Анна Перевощикова

В Косихинском районе пьяная ссора закончилась поножовщиной и ампутацией уха. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, один из участников конфликта потерял в неравной схватке две трети ушной раковины.

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жителя района, который обвиняется в умышленном обезображивании лица с помощью оружия. Предварительно установлено, что в феврале этого года двое жителей района распивали спиртное. В какой-то момент они начали ссориться, и один из мужчин в порыве гнева взялся за нож: всего один удар в область головы и оппонент лишился уха, будто Ван Гог. Неизвестно, так ли обвиняемый планировал закончить ссору или же ухо было отрезано случайно, но теперь его судьбу будет решать суд - расследование уже завершено, а материалы дела передали для рассмотрения.

Что касается потерпевшего, то уха ему уже не вернуть. Прощения, по всей видимости, он тоже не услышит - обидчик во время предварительного следствия признавать вину отказался. Окончательную точку в этой криминальной истории поставит суд.

Напомним, несколько лет назад за похожее преступление в суде отвечал 20-летний парень из села Онгудай Республики Алтай. Во время ссоры со своей возлюбленной из-за того, что девушка хотела с ним расстаться, он повалил её на пол, укусил за правое ухо и вырвал его. Свою вину он признал, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы почти на два года.

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