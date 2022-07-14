“Ван Гог” по-алтайски: мужчина в порыве гнева отрезал ухо собутыльнику

Две трети уха были отсечены одним ударом Фото: Анна Перевощикова

В Косихинском районе пьяная ссора закончилась поножовщиной и ампутацией уха. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, один из участников конфликта потерял в неравной схватке две трети ушной раковины.

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жителя района, который обвиняется в умышленном обезображивании лица с помощью оружия. Предварительно установлено, что в феврале этого года двое жителей района распивали спиртное. В какой-то момент они начали ссориться, и один из мужчин в порыве гнева взялся за нож: всего один удар в область головы и оппонент лишился уха, будто Ван Гог. Неизвестно, так ли обвиняемый планировал закончить ссору или же ухо было отрезано случайно, но теперь его судьбу будет решать суд - расследование уже завершено, а материалы дела передали для рассмотрения.

Что касается потерпевшего, то уха ему уже не вернуть. Прощения, по всей видимости, он тоже не услышит - обидчик во время предварительного следствия признавать вину отказался. Окончательную точку в этой криминальной истории поставит суд.

Напомним, несколько лет назад за похожее преступление в суде отвечал 20-летний парень из села Онгудай Республики Алтай. Во время ссоры со своей возлюбленной из-за того, что девушка хотела с ним расстаться, он повалил её на пол, укусил за правое ухо и вырвал его. Свою вину он признал, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы почти на два года.

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