Барнаулец соврал полицейским о грабеже, чтобы прогулять работу

Против жителя краевой столицы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула придумал оригинальную отмазку не прийти на работу, но обман обернулся уголовным делом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, теперь мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Барнаулец не хотел выходить на работу, а для уважительного отгула ему нужна была уважительная причина. Он решил выкрутиться более изощренным способом, чем просто сказаться больным. Мужчина обратился в полицию с заявлением, что его ограбили на улице.

Для проведения доследственной проверки полицейские выехали с мнимым потерпевшим на место преступления. Мужчина понял, что его план провалился, когда увидел камеры видеонаблюдения, установленные в районе, где он якобы стал жертвой преступления. Поэтому прогульщик сам признался во всем сотрудникам полиции.

В итоге против жителя краевой столицы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ о заведомо ложном сообщении о преступлении.

– За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ до 480 часов, либо исправительных работ до двух лет, либо принудительных работ до двух лет, либо арестом до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет, – рассказали в прокуратуре.

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