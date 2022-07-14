Бухгалтер похитила почти 4 миллиона рублей, чтобы отдохнуть на Алтае

Женщина завышала себе зарплату Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кемеровской области раскрыли мошенническую схему, к которой может быть причастен бывший бухгалтер сельской администрации и школы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, за пять лет обвиняемая похитила около 4 млн рублей, в том числе для отдыха в Алтайском крае.

Обвиняемая - 45-летняя жительница одного из сельских поселений Мариинского округа. Она стала фигуранткой дела по статье «Мошенничество». Преступление вскрыли после того, как в полицию обратился глава села и рассказал, что во время внутренней проверки стало известно о хищении крупной суммы денег.

В рамках расследования удалось установить, что к делу может быть причастен бухгалтер. Кроме того, она могла провернуть аферу дважды, используя свое должностное положение, так как женщина работала не только в сельской администрации, но и в местной школе.

- Обвиняемая вела двойную бухгалтерию – в бумажном виде вся документация по начислению заработной платы соответствовала действительности, а в электронном документообороте женщина незначительно занижала зарплаты других сотрудников, но при этом на ту же сумму завышала свою. По такой схеме за пять лет экс-бухгалтер похитила более 1 млн рублей у администрации сельского поселения, а также у местной школы, в которой работала по совместительству, - пояснили в полиции.

Всего за пять лет было похищено 3,7 млн рублей. Женщина созналась в содеянном и рассказала, что потратила украденные деньги на отдых в Сочи, Ялте и Алтайском крае.

Дело уже направили в суд. Экс-бухгалтеру грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшие стороны заявили гражданские иски о возмещении ущерба.

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