На Алтае мужчина расстрелял в лесу бизнес-партнеров и поджег их

Конфликт произошел из-за продажи скота Фото: Татьяна Гейнрих

В Республике Алтай будут судить 41-летнего сельчанина, который обвиняется в убийстве бизнес-партнеров. Подробности рассказали в республиканском Следкоме.

По данным следствия, в июле 2021 года между жителем Чендек Усть-Коксинского района и двумя его бизнес-партнерами из Иркутской области произошел конфликт из-за продажи скота. Потерпевшие внесли деньги за товар, но не получили его. Обсудить возникшие проблемы обвиняемый предложил в урочище Березовая пола

– В ходе возникшей ссоры мужчина произвел несколько выстрелов из нарезного огнестрельного оружия в обоих потерпевших, причинив тем самым телесные повреждения, от которых последние скончались на месте происшествия, – рассказали в СУ СК по Республике Алтай.

Чтобы скрыть убийство, мужчина прикрыл тела погибших ветками деревьев, полил трупы бензином и поджег. После он скрылся с места происшествия.

Однако через неделю его замучила совесть и он явился в полицию с повинной. Мужчина признался в преступлении и в качестве доказательств выдал орудие убийства. При этом во время предварительного следствия обвиняемый изменил свою позицию, выдвинув версию о самозащите.

На данный момент он находится под стражей. Его обвиняют в убийстве двух лиц из корыстных побуждений и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Уголовное дело направлено прокурору.

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