«Забрали маленькое измученное тельце»: 6-месячная девочка из Барнаула скончалась после операции

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске после операции скончалась шестимесячная девочка из Барнаула. Трагедия произошла еще в мае этого года, однако о трагедии стало известно сейчас. Бабушка девочки рассказала в паблике «ЧС54 | Новосибирск», что у внучки были осложнения, которые врачи могли не учесть во время операции.

Девочка вместе с мамой поступила в Детскую больницу скорой медицинской помощи Новосибирска 11 мая. Малышке предстояла плановая операция по исправлению односторонней расщелины неба и губы. Все анализы ребенок сдал, заключения врачей были на руках.

- 12 мая была проведена пятичасовая операция, после которой ребенок перестал дышать. Никакую достоверную информацию о состоянии нашей девочки невозможно было получить, маму к малышке ни разу не пустили. На выходные все врачи ушли, остались дежурные. Мы добывали информацию как могли. На все был один ответ - в понедельник придет лечащий врач и все расскажет. 15 мая после трех дней на ИВЛ, в реанимации умерла наша девочка - сепсис (заражение, прим. ред.), - рассказала бабушка погибшей малышки.

При этом, как отмечает женщина, врачи якобы обманывали семью маленькой пациентки и говорили, что все прошло успешно. В результате выяснилось, что врачи якобы не учли осложнения при проведении операции.

- Мама просто отдала им (врачам, прим.ред.) ребенка на операцию и больше никогда не увидит ее улыбающейся... Никогда. А потом мы забрали маленькое измученное тельце с ободранным личиком, - добавила женщина.

Как рассказали в следственном управлении по Новосибирской области, по факту смерти малолетней девочки уже возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается первый отдел по особо важным делам.

- В ходе оказания медицинской помощи работниками учреждения не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания, в результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи допрашивают родственников ребенка и медицинских работников, а также устанавливают все обстоятельства трагедии. В скором времени будет назначена экспертиза для установления причины смерти малышки.

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